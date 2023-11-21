又見行人地獄？金門小黃撞飛斑馬線7旬阿嬤 驚悚畫面曝

女性長者在金門太湖路護國寺往新市公園行人穿越道被計程車撞飛。（金湖分局提供）

2023/11/21 20:25

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金湖鎮太湖路今天發生驚悚車禍，計程車疑於斑馬線撞飛年逾7旬女性長者，現場怵目驚心，長者頭部及手腳擦挫傷；警方到場對小黃司機酒測，數值0，依據相關法條，最高可處3萬6000元，吊扣駕照1年。

縣警局金湖分局說，50多歲的洪姓小黃司機上午開車行經太湖路昇恆昌購物廣場前路段，與當時走在行人穿越道70多歲陳姓婦女發生碰撞，陳婦頭部及手腳擦挫傷，被送往衛福部金門醫院治療。

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金湖分局說，警方到場檢測，小黃司機酒測值為0，初步排除酒後駕車行為，相關肇事責任仍待調查釐清。

金湖分局提醒，車輛行經路口前，應先在停止線前減速，注意往來人車，遇有行人穿越馬路，務必暫停並與行人保持3公尺以上距離，確保用路安全。

此外，依據道路交通管理處罰條例第44條第2項，汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上6000元以下罰款。另同條第4項，因而肇事致人受傷或死亡者，處7200元以上3萬6000元以下罰款。致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

金門計程車撞上太湖路護國寺往新市公園行人穿越道行人。（金湖分局提供）

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