司法院「民眾查詢機」主機遭駭 923起民眾個資外洩

司法院提供的民眾查詢機主機遭駭，923起個資外洩，已通報個資所有人。（記者吳政峰攝）

2023/11/21 19:38

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院所屬各法院在民眾洽公區域配置「民眾查詢機」，供民眾查詢法院主文公告資訊、法拍公告、股別分機表、法院及法庭名稱資訊、法院地址及法庭位置平面圖等資訊，主機4月間遭駭客入侵，取走部分民眾資料，司法院8月間獲悉後，向國家資通安全通報應變網站進行通報，清查後共923起個資外洩，已依相關法令通知個資所有人。

司法院表示，民眾查詢機的內容是由司法院「民眾查詢機主機」提供，因廠商定期連線該主機進行維護的資料庫密碼，疑似遭到駭客破解，故有該主機資料庫內容外洩的情事。資訊處今年8月中旬發現主機資料外洩後，旋即成立專案小組，並依「資通安全事件通報及應變辦法」規定，向國家資通安全通報應變網站進行通報。

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司法院說明，經確認受駭主機遭取得者為112年4月3日資料庫內容，因主機各法院後台管理員的帳號密碼，僅用於維護主文等公開資訊，並未儲存內網密碼，亦不提供民眾註冊帳號，故無內網密碼遭到盜用，或內網判決書被公開的問題。

司法院強調，資訊處於發現遭駭後，已立即採取變更密碼、設定主機防火牆規則、禁止該台主機對外連線，禁止其他主機連入等改善措施，並重建新主機取代舊主機，且於8月底向國家資通安全通報應變網站通報處置措施。

司法院表示，近日再度檢視前所外洩資料，發現有部分案件的主文公告含有裁判書理由內容，另部分主文公告含有個資，目前發現計有923件個資外洩，將儘速請各法院確認，並依個人資料保護法第12條及個人資料保護法施行細則第22條規定通知個資所有人。

司法院重申，資訊處已清查其餘主機，目前均查無資安疑慮，將持續提升資安防護作為，同時強化各資訊主機的安全管理，以落實司法系統資訊安全。

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