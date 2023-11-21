新竹幫派男家藏「3槍400發子彈」軍火庫 赫見007愛用短槍

新竹黃姓幫派份子擁槍自重，赫見007電影中龐德的愛用槍枝。（警方提供）

2023/11/21 18:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹黃姓男子擁槍自重，新竹市警局第二分局經埋伏跟監，17日持搜索票前往黃男住家搜索，發現屋內火力驚人，除2把手槍、1把霰彈槍、還有400多發子彈，儼然是小型軍火庫，其中一把手槍還是德國製華瑟PPK半自動手槍，是許多國家警用配槍，電影007系列中主角詹姆士龐德也是使用這把手槍，十分罕見。

總統、立委選舉將至，為防制暴力介入選舉，警方規畫各項治安重點工作，針對掃蕩幫派、檢肅非法槍械、打擊詐欺、查緝毒品及查察賄選進行全面性查緝。

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分局長林昆達表示，偵查隊日前掌握情資，得知黃男擁槍自重，持有大批軍火，經組成專案小組派員長期跟監蒐證，17日見時機成熟，持搜索票前往黃位於市區的住處搜索。

專案人員在屋內櫃子發現大批子彈，卻沒看見槍枝，黃也不斷稱自己沒有擁槍自重，僅有子彈而已，但警方不放棄，經地毯式搜索，在廚房一個不起眼的櫃子內找到一把改造霰彈槍，另在房內櫃子夾層起獲2把手槍，並有霰彈槍子彈153顆及9釐米子彈273顆，火力相當強大。

偵訊時黃男承認持槍，但否認自行改造、販賣槍枝，全案依槍砲罪嫌移送新竹檢方偵辦，警方也深入調查黃男持槍動機，瞭解是否協助幫派保管、保養槍枝。

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