前村長幫忙買票後死亡 彰縣議員蕭妤亘當選有效確定

彰化地檢署對彰化縣議員當選人蕭妤亘提起當選無效之訴，一審與二審都駁回，全案確定。（翻攝蕭妤亘臉書）

2023/11/21 16:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化地檢署於去年九合一大選之後，對縣內45位當選人提當選無效之訴，包括彰化縣第六選區縣議員蕭妤亘（國民黨籍）等人，理由是二水鄉十五村前村長張銀坤，涉嫌為她買票，張則於今年10月死亡，彰化地院一審認為，無證據顯示，張的賄選行為，是受蕭妤亘直接或間接指揮授權、授意或容許下所為，判決當選有效，檢方上訴二審，高等法院今天（21日）維持一審見解與判決，全案確定，蕭妤亘的議員之職保住。

二審判決摘要指出，彰化地檢署主張，蕭妤亘是彰化縣議會第20屆議員選舉第6選區（社頭鄉、田中鎮及二水鄉）候選人，十五村前村長張銀坤（已於今年10月死亡）是蕭妤亘的友人、樁腳及競選活動工作人員，張為求蕭妤亘能順利當選，竟以每票1000元代價，於去年11月25日向2位選民行賄，請求投票給蕭好亘與鄉長、鄉民代表候選人共3人，蕭妤亘上述所為，違反公職選舉罷免法，請求判決蕭妤亘當選無效。

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二審認為，張銀坤雖有買票，但依證人（受賄選民）供述，無法認定張銀坤爲蕭妤亘的友人、樁腳及競選活動工作人員，且無法認定蕭妤亘知悉張買票，另外，張也於彰化縣調查站調查時，另供稱他與蕭妤亘並無私交等語，蕭妤亘則辯稱張銀坤曾擔任村長及現任宮廟主委，結識眾多村民及信徒，所以才拿口罩及文宣品請張銀坤幫忙發送等語。

高等法院台中分院依上開兩人之供述，無法認定張銀坤爲蕭妤亘的友人、樁腳及競選活動工作人員，另外，蕭妤亘於去年11月26日選舉前40餘天，才與張銀坤加LINE，至選舉前僅有2次傳送訊息及1次通話聯繫，2人互動並不密切；而LINE中無選舉策略及競選細節之討論，蕭妤亘所傳送者係競選廣告且，該LINE文字紀錄亦無從認定張銀坤是蕭妤亘樁腳及競選活動工作人員，也無法證明與推論，蕭妤亘與另兩位鄉長候選人或鄉代候選人是聯合競選，據此駁回檢方的上訴，全案確定。

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