名家字畫送裱框卻發生火災受損 高院判火損要賠

洪男將購得12幅名家字畫送到陳男的工作室裱框，卻發生火災受損，高院判決陳男應賠償30萬2千元。（記者楊國文攝）

2023/11/21 13:20

〔記者楊國文／台北報導〕彭姓男子持購買的12幅名家字畫請陳男裱框，不料，陳男的工作室因電線走火發生火災，導致字畫受到滅失、破損等損害，求償380萬元，但一審認定除了「葉公超書法（水墨蘭花圖）」是真品外，其餘11幅字畫均為仿品，判應賠償作品受損總金額30萬2千元；上訴後，高等法院判決駁回，仍判應賠償30萬2千元，可上訴。

彭男主張，2018年11月7日將購買的12幅書法字畫，交給陳姓男子裝裱，但陳男的工作室在當天下午6時因電線走火發生火災，導致「張大千書法對聯」、「溥濡書法」2幅字畫全部滅失，其餘「葉公超書法（水墨蘭花圖）等10幅字畫分別有污漬、破損、破洞等損害。

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彭男稱，賣家黃姓男子雖未交付作品的證明文書、鑑定報告書、著作財產權作品移轉證明書等文件給他，不過，經台灣藝術大學校長黃光男鑑定為真品，因此請求陳男應賠償380萬元。

陳男答稱，火災後，他立即告知彭男相關字畫因火災而毀損，並提出修復方案，要求他前來將東西取回遭拒，並依相當於真品的價值要求他賠償。

陳男認為，12幅字畫中，除了「葉公超書法（水墨蘭花圖）」是真品外，其餘11幅字畫均為仿品，且彭男亦未提出真品及合法來源的證明，因此，要求他鉅額賠償，並不合理。

陳男也指出，彭男從價格、購買來源等方面應該知道並非真品，卻利用他的工作室火災，向他要求等同真品的賠償價格，違反誠實信用原則。

台北地院審理認為，黃光男在偵查中證稱無法判斷作品的價值，既不是買賣的人，也不是鑑定家。經兩造同意由鑑價公司進行鑑定，鑑定結果為作品受損的總金額為30萬2千元，判決陳男應賠償30萬2千元。兩造不服判決，均上訴高等法院。

高院審理認為，審酌鑑定結果，及彭男無法就字畫提出相關保證書及證明文件，除「葉公超書法（水墨蘭花圖）」是真品外，其餘11幅字畫不能證明是真跡，仍認定彭男因相關字畫滅失等情形受損的損害金額共30萬2千元，判陳男應賠償30萬2千元。可上訴。

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