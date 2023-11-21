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首頁　>　社會

指「館長」是黑道 吳欣岱被求償10萬元判決結果曝

館長不滿立委參選人吳欣岱公開指他是「黑道」等語，求償10萬元，今被法院判決敗訴。（資料照）

館長不滿立委參選人吳欣岱公開指他是「黑道」等語，求償10萬元，今被法院判決敗訴。（資料照）

2023/11/21 13:41

〔記者溫于德／台北報導〕「館長」陳之漢不滿台灣基進北市內湖南港立委參選人吳欣岱公開以「黑道」等語形容他，求償10萬元並要求移除粉絲專頁的貼文。士林地院認為館長提告無理由，今判他敗訴；可上訴。

館長主張，去年12月4日，吳欣岱在其所經營的臉書「吳欣岱@台灣基進」粉絲專頁發表文章，除了以「黑道」形容他，也不實指摘他開直播恐嚇他人；內容包括：「黑道的定義是什麼啊？成群結隊的有前科的人？那成吉思汗不就是一個幫派……」。

發文還提及「黃國昌已經淪為館長之流，變成打手，真的很辜負過去學運期間很多人對他、對時代力量的支持，更愧對自己的法律人身分」、「還是你（指館長）捐幾百萬之後，就可以跟大徒弟開直播恐嚇別人『小心一點，不然就直接包一包起來？』」等。

館長決定對吳欣岱求償10萬元，並請法院命吳女移除粉專貼文，再於粉專刊登本案民事判決。

吳欣岱認為館長是自願性的公眾人物，過去接受媒體專訪時，對於「黑道」的標題沒有任何反對意思；另粉專發文是就館長批評政府與黑道掛勾及參與遊行一事合理評論，否認侵害館長的名譽權，所以免賠。

士院說明，根據吳欣岱的文章內容及上下文脈絡來看，吳女的兩則言論是針對館長要參與「黑道政府，蔡英文下台」遊行以及館長曾捐款公益等事，進行意見表達、非事實陳述。

再者，依吳欣岱提出館長曾接受媒體訪問的報導可知，館長當時坦然面對自己過去是黑道的歷史，以及社會大眾對他的形象認知，代表吳女發文指館長是「有前科」之人或以「黑道」形容館長，並非憑空捏造，屬可受公評之事，因此判館長敗訴。

吳欣岱被館長指控發文指他是黑道等語，遭求償10萬元，法院今判吳女免賠。（圖由吳欣岱提供）

吳欣岱被館長指控發文指他是黑道等語，遭求償10萬元，法院今判吳女免賠。（圖由吳欣岱提供）

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