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防境外假訊息擾亂大選 北檢檢察長鄭銘謙今火線迎戰

台北地檢署檢察長鄭銘謙。（資料照）

台北地檢署檢察長鄭銘謙。（資料照）

2023/11/21 11:08

〔記者錢利忠／台北報導〕距離總統及立委選舉只剩不到2個月，為防堵境外敵對勢力介入選舉，負責偵辦全國性假訊息案件的台北地檢署檢察長鄭銘謙，今將親上火線上廣播節目宣導反賄選；鄭銘謙表示，此屆選舉面臨假訊息快速傳播、選舉賭盤及境外勢力介選等3大挑戰，尤其「AI生成」及「深偽換臉」產製的假訊息真假難辨，呼籲民眾確認訊息真確性前，不要任意轉發。

為因應假訊息帶來的挑戰，檢察總長邢泰釗指示，全國性的重大假訊息案件，由北檢全權處理，須達到立即澄清、迅速下架，以及追查幕後影武者等偵查效能。

假訊息經由AI生成及透過深偽換臉技術變造後，民眾防不慎防，包括ChatGPT、AI算圖、深偽等技術，都具有迅速生成假訊息的能力，不僅影響選舉的公平性，也成為國安問題；不少傳播學者示警，打擊假訊息須透過事實查核，並搭配民眾的媒體識讀能力。

鄭銘謙肩負全國性假訊息案件偵辦重責，他今天也呼籲民眾，在查證訊息的真偽之前，不要隨意轉發未經查證的訊息，檢察機關受理假訊息案件後，將立即澄清事實及迅速下架爭議訊息，同時也將指揮司法警察機關，針對散布假訊息的源頭進行溯源及究責。

而針對檢察機關偵辦假訊息案件的方向，最高檢已通函各地檢署，提出「AI生成或深度偽造影音、圖片、文字妨害選舉公正性案件研究」等報告，作為各檢察機關辦案參考指引。關於全國性假訊息案件，北檢已指派主任檢察官高一書、檢察官郭耿誠、江宇程專責及妥速偵辦。

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