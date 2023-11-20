海巡女士官偷情下屬！出軌被丈夫抓包 男判賠20萬

海巡署一名已婚蕭姓女士官涉嫌與男下屬偷情，丈夫提告獲判20萬元精神慰撫金，圖為情境畫面。（資料照）

2023/11/20 20:06

〔記者江志雄／宜蘭報導〕海巡署一名已婚蕭姓女士官，涉嫌與同單位的林姓巡防兵偷情，雙方穿著海巡署制服親吻合照，發生2次以上性行為，蕭女在海巡署擔任少校副所長的丈夫阿宏（化名）不甘戴綠帽，向林男求償100萬元，宜蘭地方法院判林應給付20萬元。

判決指出，阿宏與蕭姓妻子在2020年結婚，婚後有一名未成年子女，今年4月，他瀏覽夫妻倆的共享相薄時，赫然發現妻子跟一名不明男子親暱合照，詢問後得知，男子是與妻子一同任職於海巡署的林姓巡防兵。

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5月間，蕭女告知丈夫要獨自到宜蘭旅遊，事後在共享相簿中，另出現蕭女及林姓巡防兵穿著海巡署制服的親吻照，阿宏進一步追問，妻子蕭女坦承在這趟宜蘭出遊時與林男發生性行為。

阿宏後來查看妻子手機內照片和通訊軟體內容，又發現妻子與林姓巡防兵親密曖昧的對話紀錄，包括忘情討論性愛過程、感受，儼然如熱戀中男女，今年5、6月至少有2次性行為，阿宏身心嚴重受創，影響工作與生活，憤而向林男請求損害賠償100萬元。

宜蘭地院承審法官認定林姓巡防兵破壞阿宏夫妻間的忠誠信任，行為情節重大，阿宏請求賠償有所根據，審酌雙方身分與收入、阿宏所受的精神折磨，判林男應賠償20萬元精神慰撫金，全案可上訴。

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