彰化花壇「送肉粽」上高速公路到大甲？罕見路線不公布

花壇鄉將於22日晚間9點舉辦「送肉粽」，罕見的是，這場送煞路線並未公布，村民都相當關切。 （資料照）

2023/11/20 13:33

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉將於11月22日晚間9點舉辦「送肉粽」科儀，罕見的是，這場送肉粽儀式當晚路線並未公布，當地白沙村長花沛明詢問禮儀社，僅得到從廖厝巷到省道台一線中山路，最後將送到鹿港海邊或台中市大甲的答覆，花沛明無奈表示，地方都在詢問送煞路線，但由於不公布他也沒辦法，只能呼籲村民盡量避開或不要出門。

無獨有偶，除了花壇鄉「送肉粽」科儀，和美鎮11月22日星期三晚間9點至10點也將有一場「送肉粽」科儀，網友看到送煞路線時都嚇一大跳，送煞路線沿途經過和厝路轉嘉卿路後上國道3號高速公路，當地月眉里長蔡東穎證實將送到台中市大甲。若花壇鄉送煞科儀最終也送到大甲，將是彰化縣同一晚首度有兩場送煞科儀都送到大甲，相當罕見。

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花沛明指出，日前有1名中年男子疑因久病厭世，在住家附近樹上上吊，家屬決定在11月22日晚間9點到10點舉辦「送肉粽」科儀，地方要求下，上吊的樹枝也將鋸斷一併送走。由於地方都在問這件送煞科儀正確路線，因此他向禮儀社詢問後，僅得知將經過廖厝巷，沿途會經過中山路，最終會送到鹿港海邊或台中市大甲。當晚送煞科儀將有跳鍾馗，以及放鞭炮等儀式。

由於路線不公布，花沛明呼籲村民22日星期三晚上8：00～11：00沒事盡量不要外出，包括廖厝巷、內溪巷、內溪一巷、內溪二巷往白沙村、文德村等地點，民眾最好都盡量避開。

至於蔡東穎的月眉里辦公處臉書官網公告這起「送肉粽」路線，還附上地圖，送煞路線是從和美鎮和厝路1段左轉嘉卿路，再上國道3號高速公路，不少網友看到送煞路線時都看傻眼，直呼送上高速公路，當天國道上的駕駛要怎麼閃避？

和美鎮22日將有一場「送肉粽」科儀，當地里長證實將上高速公路送到台中大甲。（翻攝月眉里長蔡東穎臉書）

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