「最美檢察官」代言反賄選 陳漢章「變聲」要大家撥這支電話

新北地檢署檢察官陳漢章被網友封為「最美檢察官」，成功「變聲」，這次選舉為新北地檢署代言反賄選。（擷取自陳漢章的IG）

2023/11/20 11:40

〔記者錢利忠／台北報導〕新北地檢署檢察官陳漢章被網友封為「最美檢察官」，他在IG自曝，為使原本較為低沉的聲音更「女性化」，接受聲帶手術，術後的發聲訓練等過程艱辛，宛如「魔鬼的交易」；如今，他成功駕馭「女聲」轉變成「她」，也成為新北檢的反賄選代言人，她提醒大家，如果發現賄選行為，記得撥打她手上的這支號碼，最高獎金高達2000萬元。

她也在IG上宣傳反賄選，並公開自己變聲後的甜美聲音，她說，「我是新北地檢署的反賄選代言人，2024年的總統、立委大選快要到了，有些人可能會利用網路，深偽技術做變臉，然後散布一些假消息，或是說利用境外資金挹注，來幫助選情，或者是利用選舉賭盤來影響大家投票的意向，這些都是廣義的賄選行為之一，如果有發現這些賄選的行為的話，請打「0800-024099 #4」，妨害選舉檢舉電話，最高檢舉獎金2000萬元。

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而關於她的「聲帶手術」，她也透露，手術的方式有把聲帶變薄、變短，或是拉緊以後，提高說話的音頻，而她選擇的是把聲帶變短的手術，將聲帶的3分之1縫合，留下3分之2的聲帶發聲，以此方式提高音頻，術後需經長時間練習，還要改變發聲方式與共鳴腔的使用，說話習慣也要改變，不禁讓她陷入絕望，感嘆是「魔鬼的交易」。

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