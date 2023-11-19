為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

兒子遭同學撞成腦震盪 老爸要求轉班被拒告學校

台北高等行政法院駁回劉父告訴。（資料照）

台北高等行政法院駁回劉父告訴。（資料照）

2023/11/19 01:10

〔記者吳政峰／台北報導〕台北一名劉姓小學生在校與同學發生碰撞，造成腦震盪，劉父擔心意外再發生，要求轉班，卻被校方編班委員會拒絕。劉父不滿，提告主張兒子受傷後，被導師要求參加大隊接力比賽，致身心狀況惡化，校方應以兒童最佳利益為優先考量，興訟要求轉班，但台北高等行政法院認為劉童已轉校，欠缺權利保護必要，日前駁回。

判決指出，劉童2021年10月18日在校園教室外走廊，與其他同學發生碰撞，受有腦震盪傷害，劉父以兒子有教育輔導需要或其他特殊原因（需要關懷、靜養及降低因導師疏忽而被迫再次發生意外之風險，確保其健康、學習權）為由，依台北市國民小學常態編班補充規定第9點及該校學生編班實施辦法第5條規定，提出學生轉班申請表，向學校教務處申請調班。

學校所屬輔導室指派專任輔導教師進行4次個案輔導、外聘諮商心理師進行2次諮商晤談，另有入班觀察及安排助理老師協助等措施後，召開2021學年度第2次編班委員會審議，決議劉父的調班申請案不通過。

劉父不滿，興訟要求轉班，主張導師處理態度消極，未查證狀況、亦未釐清嚴重程度以提供事故正確資訊，存有諸多不當失職之處，甚至在家長多次叮嚀兒童不宜劇烈活動下，導師仍遭安排他參加班級大隊接力，使其頭痛、暈眩、失憶等不良反應惡化，須屢次就醫。

劉父指控，導師違法失職，卻未對事件處理過程之疏失表達任何歉意，且諸多涉及言語霸凌、體罰與不適任的教學行為，顯有不適任情形，兒子因此產生嚴重的創傷後壓力症候群，並對導師與班級環境產生巨大陰影，不願上導師負責的國語、數學等主科課程，且因未能獲得調班，導致身心症狀越發惡化，嚴重影響學習權及受教育權。

台北高等行政法院表示，校方拒絕調班申請，並維持原編班處分，至多應僅涉及學校遵循國民教育法所揭示的常態編班原則，而對學生所為的管理措施，並非屬行政處分，不得當作確認違法的訴訟標的。

台北高等行政法院強調，就算屬於行政處分，然劉童早已轉學，喪失該校學籍，處分已失其規制效力，劉父所主張權益受侵害之危險，亦無從直接以判決除去，故本案欠缺權利保護必要，應予駁回。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播