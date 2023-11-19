兒子遭同學撞成腦震盪 老爸要求轉班被拒告學校

台北高等行政法院駁回劉父告訴。（資料照）

2023/11/19 01:10

〔記者吳政峰／台北報導〕台北一名劉姓小學生在校與同學發生碰撞，造成腦震盪，劉父擔心意外再發生，要求轉班，卻被校方編班委員會拒絕。劉父不滿，提告主張兒子受傷後，被導師要求參加大隊接力比賽，致身心狀況惡化，校方應以兒童最佳利益為優先考量，興訟要求轉班，但台北高等行政法院認為劉童已轉校，欠缺權利保護必要，日前駁回。

判決指出，劉童2021年10月18日在校園教室外走廊，與其他同學發生碰撞，受有腦震盪傷害，劉父以兒子有教育輔導需要或其他特殊原因（需要關懷、靜養及降低因導師疏忽而被迫再次發生意外之風險，確保其健康、學習權）為由，依台北市國民小學常態編班補充規定第9點及該校學生編班實施辦法第5條規定，提出學生轉班申請表，向學校教務處申請調班。

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學校所屬輔導室指派專任輔導教師進行4次個案輔導、外聘諮商心理師進行2次諮商晤談，另有入班觀察及安排助理老師協助等措施後，召開2021學年度第2次編班委員會審議，決議劉父的調班申請案不通過。

劉父不滿，興訟要求轉班，主張導師處理態度消極，未查證狀況、亦未釐清嚴重程度以提供事故正確資訊，存有諸多不當失職之處，甚至在家長多次叮嚀兒童不宜劇烈活動下，導師仍遭安排他參加班級大隊接力，使其頭痛、暈眩、失憶等不良反應惡化，須屢次就醫。

劉父指控，導師違法失職，卻未對事件處理過程之疏失表達任何歉意，且諸多涉及言語霸凌、體罰與不適任的教學行為，顯有不適任情形，兒子因此產生嚴重的創傷後壓力症候群，並對導師與班級環境產生巨大陰影，不願上導師負責的國語、數學等主科課程，且因未能獲得調班，導致身心症狀越發惡化，嚴重影響學習權及受教育權。

台北高等行政法院表示，校方拒絕調班申請，並維持原編班處分，至多應僅涉及學校遵循國民教育法所揭示的常態編班原則，而對學生所為的管理措施，並非屬行政處分，不得當作確認違法的訴訟標的。

台北高等行政法院強調，就算屬於行政處分，然劉童早已轉學，喪失該校學籍，處分已失其規制效力，劉父所主張權益受侵害之危險，亦無從直接以判決除去，故本案欠缺權利保護必要，應予駁回。可上訴。

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