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運毒「小蜜蜂」潮牌褲成破案關鍵！台中販毒集團6人被起訴

警方跟蹤拘捕販毒集團成員。（警方提供）

警方跟蹤拘捕販毒集團成員。（警方提供）

2023/11/18 10:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局二分局於今年6月發動搜索拘提，拘捕6名販毒集團成員，其中，一名張姓運毒司機，會固定穿某件圖案顯眼的潮牌褲運毒，成為警方找人破案的關鍵；還有另一名梁姓運毒司機，把毒品藏放於方向盤後方內裝裡，以為沒人會發現，員警查緝過程中，見他眼神不時會瞄向方向盤，深感怪異，拆下汽車檔板發現藏有毒品，台中地檢署上週依毒品危害防制條例起訴6人。

二分局調查，此案源於一起毒品案，警方向上追溯來源，發現是一個集團所為，該集團成員角色任務分工細膩，分為金主、倉管、控機及運毒司機，其中，林姓男子是金主，他出資購買毒品，其胞弟是倉管負責理貨，吳姓控機手則是隨時推播毒品廣告，聯絡客人與指派運毒司機到指定地點送貨。

調查發現，此集團補貨時，林男會聯絡弟弟，將毒品補充到機車置物廂，再叫運毒司機直接到機車上取貨，從不直接碰面，製造斷點以躲避查緝，警方報請台中地方檢察署指揮偵辦，於今年6月分別於中市北區、東區、太平區等多地，陸續緝獲及拘提林男與成員等6人到案，共計查獲K他命10包，淨重25公克，毒品咖啡包60包與10萬多元現金等證物。

警方查緝過程中，發現一名張姓運毒司機會固定穿某件圖案顯眼的潮牌褲運毒；另一名梁姓運毒司機，把毒品藏放於方向盤後方內裝裡，以為沒人會發現，員警查緝過程中發現他眼神不時會瞄向方向盤，拆下檔板發現毒品，台中地檢署違反組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例等罪名起訴。

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警方跟蹤拘捕販毒集團成員。（警方提供）

警方跟蹤拘捕販毒集團成員。（警方提供）

張姓運毒司機經常穿潮牌褲運毒。（警方提供）

張姓運毒司機經常穿潮牌褲運毒。（警方提供）

梁姓運毒司機把毒品藏在汽車方向盤後方的內裝裡面。（警方提供）

梁姓運毒司機把毒品藏在汽車方向盤後方的內裝裡面。（警方提供）

張姓運毒司機被逮。（警方提供）

張姓運毒司機被逮。（警方提供）

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