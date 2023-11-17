女山友攻頂喀西帕南山失蹤 搜救人員發現手機、證件

搜救人員在喀西帕南山三角點北側，找到失蹤李姓女子的手機及證件。（消防局提供）

2023/11/17 17:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一名李姓女子與友人爬馬博拉斯橫斷路線，15日登頂喀西帕南山後與隊友失去聯繫，花蓮縣消防局昨派5人搜救隊上山協尋，今天中午在三角點北側發現女子的手機和證件，但不見人影。消防局表示，目前山區氣溫低天候不佳，直升機也無法協助空偵，將持續搜救。

花蓮縣消防局指出，搜救人員今天中午12時許，在喀西帕南山三角點北側區域一帶，發現失聯的李女手機及證件等物品，經確認為失聯者所有，包括5名搜救人員及同隊的領隊，及隊員2人加強周圍擴大搜索，但今日搜索未果，將研擬計畫後明天持續搜索。花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰說，據了解，女子身上有帳篷、爐子及保暖衣物。

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花縣消防局15日下午接獲報案，年約40歲、綽號JOJO的李姓女子，與5名友人共2男4女，10日起登馬博拉斯橫斷，行程排7天原訂昨天下山，但報案人向消防局說，李女表示「走走停停很累，她要先走」，結果走較慢的5人在當天下午登上喀西帕南山時，本以為會遇到先攻頂的李女，但不見人影，經聯繫後才得知李走錯路，由於下午的山頂風大寒冷，隊友5人先下去太平谷營地紮營，稍後隊友也收到李女傳來已登頂訊息。

然而隊友估算腳程時間遲遲等不到李女下山，往回走找尋可能的叉路均無所獲，加上手機聯繫不上，前天傍晚5點40分左右向消防局報案請求救援，至於其他隊友已於昨天下山。

消防局指出，目前在山區包括花蓮縣消防局、林業及自然保育署花蓮分署玉里工作站、玉山國家公園南安管理站共5位搜救人員，預計這梯次會搜索至19日換班，目前就喀西帕南山周邊區域擴大搜索，希望早日尋獲。

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