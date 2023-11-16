音圓伴唱機涉侵權9687首歌海削11億 負責人夫妻等14人起訴
〔記者周敏鴻／桃園報導〕伴唱機業者音圓國際股份有限公司，涉嫌自2011年起，透過網路下載歌曲的原聲原影檔後，以虛設的天韻音樂工作室、好記樂師聯誼會作為查緝斷點，後製燒錄成光碟寄給經銷商或上傳雲端供客戶更新，受害音樂或唱片公司共13家、侵權歌曲多達9687首，著名歌手周杰倫、蔡依林、張惠妹等人的作品都包括在內，桃園地檢署今天偵結，已依違反著作權法起訴音圓公司、公司負責人莊姓男子等人，並向法院聲請沒收11億餘元。
音圓公司的電腦伴唱機內儲存未授權的歌曲，經受害公司發現後報警，桃園地檢署檢察官李韋誠指揮法務部調查局基隆市調查站追查，發現音圓公司2011年起，就透過網路下載歌曲的原聲原影，或提供歌曲名單給員工以編曲軟體製作歌曲MIDI檔，於每月5日前後，交給經銷商灌錄到電腦伴唱機內、或上傳到雲端讓客戶自行下載到電腦伴唱機內。
請繼續往下閱讀...
檢方清查，音圓公司侵權歌曲多達9687首，許多膾炙人口的歌曲都包括在內，莊男雖否認犯案僅供稱，平日都在忙著開發市場，對於相關事情並不知情，但莊男的妻子、擔任音圓公司副總的劉姓女子則坦承她確實指示員工犯案。
檢方說，莊男、劉女與音圓公司、經銷商員工等14人都已涉犯「著作權法」意圖銷售而擅自重製光碟侵害他人著作財產權、明知係侵害著作財產權之重製光碟而散布或持有，以及擅自公開傳輸侵害他人的著作財產權等罪嫌，今天偵結已將他們提起公訴，並聲請宣告沒收不法所得11億餘元、即時扣押莊男夫妻倆的不動產7筆。
檢方補充，審酌莊男等人不思合法取得歌曲授權，僅為謀取私利而擅自重製散布，對音樂詞曲創作人與所有致力於取得合法著作權而經營業務的業者，極為不公，另建請法院量處有期徒刑3年6月以上的刑度，以資懲儆。