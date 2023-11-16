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催繳違規罰款詐騙簡訊又來了 公路局提醒切勿點擊來源不明簡訊連結

催繳違規罰款詐騙簡訊又來了，公路局：已協助通報165反詐騙諮詢專線，封鎖該詐騙簡訊連結。（圖擷取自被封鎖的詐騙連結網頁）

催繳違規罰款詐騙簡訊又來了，公路局：已協助通報165反詐騙諮詢專線，封鎖該詐騙簡訊連結。（圖擷取自被封鎖的詐騙連結網頁）

2023/11/16 13:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕詐騙簡訊層出不窮，交通部公路局表示，最近有民眾收到簡訊網址｢https://mvdiwgou.top/｣、｢https://mvdiagou.top/｣，連結假的監理服務網，通知民眾有交通罰款未繳，輸入任何資料皆會顯示假的違規資訊，誘使民眾利用該網站進行繳費；呼籲民眾切勿點擊來源不明的簡訊連結，以免上當受騙。

公路局表示，經查證後已確認民眾收到的是詐騙網站的連結，已請各區監理所主動代替或協助民眾通報165反詐騙諮詢專線，以封鎖該連結，避免更多民眾受害。對於詐騙連結網址層出不窮，網址千變萬化且逼真度很高，稍有不注意有可能誤信連結正確性，特別提醒民眾切勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。

民眾若須查詢相關違規或汽車燃料使用費，請務必點選正確網址，公路局表示，監理服務網正確網址為「https://www.mvdis.gov.tw/」，或是選擇下載監理服務APP查詢；民眾若有疑義可洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站求證；若為六都所管轄交通違規，則可洽六都裁決中心（處）求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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