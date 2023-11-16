台北蘭州街凌晨互砍2死1重傷 警方帶回現場「第4人」

台北市高姓男子今天凌晨找廖姓、李姓友人助陣，找王姓同事談判，高、王兩人在蘭州街街頭大打出手，持刀械互砍。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/16 10:54

〔記者王冠仁／台北報導〕在台北市環保局大同區清潔隊建成分隊工作的56歲高姓男子與58歲王姓同事有糾紛，今天（16日）凌晨找來57歲廖姓友人、53歲李姓友人助陣談判，高、廖在蘭州街街頭見到王後大打出手，混亂中高、廖反被刺傷不治，王受重傷仍在醫院觀察；唯獨李姓男子當時一見到雙方拿刀互砍，嚇得馬上落跑，今天清晨已被警方帶回，進一步釐清案情。

警方調查，高與王並非清潔隊正式員工或僱員，而是透過台北市社會局「以工代賑」計畫到清潔隊工作。

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今天凌晨4時許，高姓男子找廖姓、李姓友人助陣，他騎車載李姓友人，廖姓友人自行騎車，3人在蘭州街會合後，高打電話要住在當地的王姓男子出來理論；王疑似知道「來者不善」，出門時隨身帶著刀，下樓後，說沒兩句，雙方大打出手，高與廖也拿出刀械反擊，混亂中，雙方3人都被刺傷、掛彩，現場地面和路旁車輛都血跡斑斑。

警方接獲民眾報案趕到現場，發現王癱坐在路邊，高、廖則倒臥血泊當中，員警隨即通報救護人員將3人送醫。其中廖送往中興醫院急救後在5時49分宣告不治，高送往台大醫院在6時5分宣告不治；王則是胸部穿刺傷合併氣血胸、合併休克，於5時49分發出病危通知，目前仍在搶救中。

警方調閱監視器畫面追查，發現現場還有第4人，在案發後不久也循線將住在附近的李姓男子帶回。

據了解，李聲稱只認識高、不認識王；他不清楚高、王兩人有何過節，只是被高找去助陣，但他看到雙方拿出刀子互砍，嚇得隨即落跑。

警方說，目前全案朝殺人、聚眾鬥毆方向偵辦，將待王傷勢穩定後進一步釐清。

台北市高姓男子今天凌晨由廖姓友人助陣找同事談判，雙方在蘭州街街頭持刀械互砍，高、廖兩人身中多刀倒臥在血泊中。（記者王冠仁翻攝）

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