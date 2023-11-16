責怪前女友照料兒女不週 莽男醫院外開瓦斯槍被逮

汪男在新店慈濟醫院外開瓦斯槍，警於3小時內將其查緝到案。（記者陸運鋒攝）

2023/11/16 08:48

〔記者陸運鋒／新北報導〕台北市汪姓男子不滿邱姓前女友，未細心照料好自己的兒女導致感冒，2人因此在新北市新店慈濟醫院外爆發口角，但汪男突情緒失控，憤而持瓦斯槍對空射擊後逃逸，警方追查並調閱監視器，於3小時內將汪男查緝到案，依法偵辦。

據了解，家住台北市文山區的39歲汪男為鷹架工，有多項毒品前科，平時會將與前妻所生未滿5歲的2名兒女，委託給34歲邱姓前女友照料，而汪男昨將兒女接回時，發現有咳嗽感冒症狀，於是帶著小朋友前往慈濟醫院看診，同時聯繫邱女前來。

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據悉，汪男見到邱女後，不斷責怪未將小朋友照顧好，以致雙方起爭執，而汪男突然失控，竟持瓦斯槍在慈濟醫院旁車道朝天空射擊，隨後撿起背包駕車逃逸。

警方調查，昨天晚間10時許獲報隨即趕赴現場，但並未採集到彈殼，第一時間先將邱女帶回派出所製作筆錄，同時追查並鎖定汪男行蹤，於今凌晨0時許將其查緝到案。

據指出，汪男一開始還謊稱將槍枝丟到景美溪橋下，但警方帶其尋找時，他始終說不清楚到底丟棄在哪裡，最後才坦承將瓦斯槍藏住家附近花圃，警詢後，依社會秩序維護法送辦。

警方將邱女帶回製作筆錄。（記者陸運鋒攝）

汪男（圖中）一開始謊稱將槍枝丟到景美溪橋下，但警方帶其尋找時，他始終說不清楚到底從哪裡丟下。（記者陸運鋒翻攝）

警方在汪男住處附近花圃尋獲瓦斯槍。（記者陸運鋒翻攝）

警方查獲瓦斯槍。（記者陸運鋒翻攝）

汪男在店慈濟醫院車道，持瓦斯槍對空射擊後逃逸，警方趕抵現場調查。（記者陸運鋒攝）

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