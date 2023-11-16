載熱褲妹經過公墓撞「黑影」翻車！監視器還原「牠」肇逃

男騎士載熱褲妹在路邊看到一到黑影，結果撞上「異物」摔車，警方調查原來是一隻黑狗。（記者王捷攝）

2023/11/16 06:22

〔記者王捷／台南報導〕一名男騎士10日凌晨載著「熱褲妹」騎車經過台南市南區國民路公墓附近，突然一道黑影閃過，他緊急煞車卻撞上異物，翻車翻得莫名其妙，交通隊調查發現，那道「黑影」原來是一條黑狗，警方頭很痛，因為男騎士要求狗主人賠償，但狗兒「肇逃」，目前還找不到飼主。

警方處理交通事故時，常遇到因閃避突然出現的狗而導致騎士受傷，如果飼主有疏失，放任寵物在道路上行走，那可能有過失傷害的責任。2019年，一名陳姓女子就因為沒有看好愛犬，導致一名騎士煞車閃避不及而受傷，最終陳女賠償了7萬元換取緩刑。

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另一個例子是，高三少年遛狗時，狗兒掙脫繩子衝向騎士，造成騎士摔車骨折，該騎士因此對狗感到害怕、發抖，並以精神撫慰、看護費等理由求償19萬元。儘管少年與父親聲稱狗兒是在路邊遇到的流浪狗，試圖以此推卸責任，但由於他們的說詞不一致，法官未採信，判決少年及其父親賠償16萬元。

本月10日，男騎士凌晨騎車經過公墓時，突然看到一道「黑影」，隨後便撞上了異物。等他回過神來，發現自己不知為何摔倒，直到警方介入調查，並透過監視器釐清事實，才發現是一條黑狗過馬路，可能因毛色與夜色相融合，導致騎士看不清楚而撞上，隨後黑狗「肇事逃逸」。

男騎士請求警方協助調查，要向狗隻的主人求償，但從監視器畫面來看，黑狗在被撞後逃跑，消失在夜色中。警方仔細觀看監視器畫面，仍難以確定狗隻的去向，目前警方還在調閱監視器畫面，也希望黑狗要是有飼主，應該出面說明情況。

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