11/15今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台北

11月15日今彩539頭獎開出1注，獎落台北。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/11/15 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月15日）開獎的第112000273期今彩539頭獎開出1注，由台北市萬華區康定路358號1樓「一路發彩券行」開出；第112000273期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000273期今彩539中獎號碼為「01、21、24、27、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共132注中獎，每注可得2萬元；參獎共5455注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7952注中獎，每注可得50元。

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第112000273期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、07、11、12、13、16、18、19、23、24」，頭獎摃龜；貳獎5注中獎，每注可得10萬元；參獎共114注中獎，每注可得500元；肆獎共1335注中獎，每注可得100元。

第112000273期39樂合彩中獎號碼為「01、21、24、27、38」，四合摃龜；三合共116注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6728注中獎，每注可得1125元。

第112000273期3星彩中獎號碼為「966」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000273期4星彩中獎號碼為「6320」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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