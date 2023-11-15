路口閃避不及 台中七期瑪莎拉蒂撞翻休旅車釀2傷

發生車禍的七期路口，警方到場處理。（民眾提供）

2023/11/15 16:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市七期重劃區今天（15日）中午發生車禍，一輛豐田休旅車在路口迴轉時，與對向另輛直行，網稱「快樂波特」的瑪莎拉蒂轎車撞個正著，休旅車當場被撞到側翻，現場除零件散落一片狼籍，也造成兩名駕駛受傷，所幸均無大礙，確實事故原因由警方進一步鑑定釐清。

這起事故發生在今天中午12時27分，72歲李姓婦人當時駕駛豐田休旅車，沿台中市西屯區市政北七路往河南路方向行駛，行經惠民路口時於內側車道迴轉，此時另輛由68歲李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂轎車，則是沿對向市政北七路往惠來路外側車道直行，疑因閃避不及在該路口發生碰撞。

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從相關路口監視器畫面顯示，休旅車才剛迴轉，右側車身就被瑪莎拉蒂側撞後立即翻車，左右車身受損，瑪莎拉蒂的引擎蓋也翹起，車頭受損不輕，修復費用有待進一步估價，警方獲報趕往處理，其中李婦手部輕傷，未送醫，李男則頸部扭傷，送醫後無大礙，兩造經酒測均無飲酒反應。

而受損的瑪莎拉蒂轎車是Quattroporte，網稱「快樂波特」，屬大型豪華房車，根據不同配備，新車要價從500萬至900萬元不等；警方表示，初步研判李婦迴轉時依規定讓車，李男則未注意車前狀況，至於確切肇事原因及責任歸屬，將送交通大隊進一步鑑定釐清。

兩車碰撞瞬間，休旅車當場被撞到側翻。（民眾提供）

網稱「快樂波特」的瑪莎拉蒂轎車，車頭受損也不輕。（民眾提供）

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