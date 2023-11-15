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賭「藍白合不合」被抄！ 邢泰釗表揚查獲首宗選舉賭盤案

檢察總長邢泰釗親赴桃園地檢署，嘉勉承辦檢察官劉威宏及辦案團隊，並補助選舉查察費用23萬元。邢泰釗表示，選舉賭盤嚴重影響國內選舉公正性，最重可判5年徒刑，已增訂檢舉獎金最高500萬元，鼓勵民眾勇於檢舉。 （最高檢提供）

檢察總長邢泰釗親赴桃園地檢署，嘉勉承辦檢察官劉威宏及辦案團隊，並補助選舉查察費用23萬元。邢泰釗表示，選舉賭盤嚴重影響國內選舉公正性，最重可判5年徒刑，已增訂檢舉獎金最高500萬元，鼓勵民眾勇於檢舉。 （最高檢提供）

2023/11/15 14:59

〔記者錢利忠／台北報導〕今年首樁總統大選賭盤案由桃園地檢署率先偵破，下注標的是當前最熱門的「藍白合不合」；對此，檢察總長邢泰釗親赴桃檢嘉勉承辦檢察官劉威宏及辦案團隊，並補助選舉查察費用23萬元。邢泰釗表示，選舉賭盤嚴重影響國內選舉公正性，最重可判5年徒刑，已增訂檢舉獎金最高500萬元，鼓勵民眾勇於檢舉。

邢泰釗表示，桃檢偵辦本件選舉賭盤案，達到辦得早、辦得透、辦得好，確實產生嚇阻作用，儘早剷除，避免賭盤如癌細胞般蔓延；辦得快、辦得嚴，該聲押就聲押，並持續向上溯源追查；對於不法所得，依法沒收，尤其本案向上溯源追查主嫌，查扣不法犯罪所得138萬餘元，斬斷不法利得，確實做到嚴查重辦，對於選舉賭盤案件應有積極的警示作用。

最高檢察署指出，針對選舉賭盤等類犯行，已修法明定刑責，最重可判5年徒刑，並增訂檢舉獎金，最高500萬元，鼓勵民眾檢舉，執法機關絕對做好檢舉人的身分保密，呼籲不法之徒勿心存僥倖，檢警調必將嚴查、速辦，鼓勵民眾踴躍撥打0800-024099＃4專線檢舉，共同營造乾淨的選舉環境。

距離明年初的總統及立委選舉投票，剩下不到2個月，桃園檢警接獲線報得知，洪姓男子涉嫌在賭博平台上，張貼2024總統大選賭盤資訊，下注標的為「藍白合不合」，洪男再向上游組頭取得選舉賭盤的賠率，並約定水錢比例，再將訊息傳送給賭客下注；此案共有2位被告被羈押禁見，共查扣不法所得138萬餘元。

檢察總長邢泰釗親赴桃園地檢署，嘉勉承辦檢察官劉威宏及辦案團隊，並補助選舉查察費用23萬元。邢泰釗表示，選舉賭盤嚴重影響國內選舉公正性，最重可判5年徒刑，已增訂檢舉獎金最高500萬元，鼓勵民眾勇於檢舉。（最高檢提供）

檢察總長邢泰釗親赴桃園地檢署，嘉勉承辦檢察官劉威宏及辦案團隊，並補助選舉查察費用23萬元。邢泰釗表示，選舉賭盤嚴重影響國內選舉公正性，最重可判5年徒刑，已增訂檢舉獎金最高500萬元，鼓勵民眾勇於檢舉。（最高檢提供）

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