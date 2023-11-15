台1線彰化市中山國小對面店家竄濃煙 延燒4戶

台1線彰化市中山國小對面店家竄出濃煙，理髮廳受損嚴重，肉粽店、便當店與夾娃娃機店都受到波及。（民眾提供）

2023/11/15 13:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台1線彰化市中山國小對面店家今天中午竄出濃煙，火勢一發不可收拾，延燒波及4戶，其中，理髮廳為磚造平房受損嚴重，肉粽店、便當店受火勢影響被迫中斷營業。這起火災所幸無人受傷，起火原因調查中。

彰化縣第一消防大隊副大隊長吳哲佑表示，這起彰化市中山路店面火災，共派出16車37人前往搶救，目前火勢已經控制住，共有4戶受到波及，起火原因調查中。

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這起火災受到波及的4戶分別為夾娃娃機店、理髮店、肉粽店與便當店，損失最慘重的是理髮廳。肉粽店業者表示，當時她聞到濃濃的燒塑膠味道，覺得不對勁，但隔壁的理髮店又剛好沒有開門營業，她馬上就打119報案，火勢燒得很快，一下子就冒出濃煙，非常可怕，懷疑與電線走火有關。

由於理髮廳、肉粽店都是磚造平房，理髮廳木頭橫梁在熊熊烈火下燒到全毀，緊鄰的肉粽店為磚造平房，所幸報案的快，消防隊員趕來後，先把瓦斯桶搬出來。而夾娃娃機店、便當店為透天厝，也都有受到火勢波及。

由於火災發生地點就在彰化市中山國小正對面，加上起火時間為學生用餐與放學時間，讓全校師生馬上緊閉門窗，避免濃煙飄向教室。由於今天剛好是星期三，師生只上半天課，把影響降到最低。

台1線彰化市中山國小對面店家竄出濃煙，理髮廳受損嚴重，肉粽店、便當店與夾娃娃機店都受到波及。（民眾提供）

台1線彰化市中山國小對面店家竄出濃煙，理髮廳受損嚴重，肉粽店、便當店與夾娃娃機店都受到波及。（民眾提供）

台1線彰化市中山國小對面店家竄出濃煙，理髮廳受損嚴重，肉粽店、便當店與夾娃娃機店都受到波及。（民眾提供）

台1線彰化市中山國小對面店家竄出濃煙，理髮廳受損嚴重，磚造平房的橫梁燒個精光。（民眾提供）

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