海神疑搶快闖紅燈 害奧迪撞到後衝進汽車展示中心

奧迪車與海神休旅車發生擦撞後，撞到汽車展示中心。（民眾提供）

2023/11/15 09:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市前鎮區今天凌晨發生白色海神休旅車疑闖紅燈，綠燈直行黑色奧迪轎車閃避不及，擦撞海神左車頭後，失控撞到HONDA（本田）汽車展示中心，奧迪戴姓駕駛頭部受傷送醫，肇事原因調查中。

前鎮分局凌晨2時40分許獲報，中華五路與林森四路口發生交通事故，立即派遣復興所警網趕赴現場協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。

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經了解，59歲林男 駕駛白色海神休旅車，沿林森四路西往東直行至中華五路路口時，疑為了搶快闖紅燈，與綠燈直行沿中華五路北往南直行的黑色奧迪轎車發生擦撞，奧迪失控撞到路口的汽車展示中心，致落地窗破碎。

奧迪車21歲戴姓駕駛頭部擦傷，送阮綜合醫院治療並無大礙，林姓駕駛沒有受傷。2人酒測值均為0，警方初步調查為林姓駕駛闖紅燈而肇事，詳細肇事責任由交通大隊進行後續分析研判。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上、5400元以下罰鍰。前鎮分局呼籲，駕駛人行經路口時務必遵守交通號誌並減速慢行，同時注意往來人車，以保障自身及他人行車安全。

海神休旅車左車頭毀損。（民眾提供）

奧迪車失控波及汽車展示中心，落地窗破碎一地。（民眾提供）

海神休旅車發生擦撞車禍。（民眾提供）

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