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不必再北送鑑定殺傷力！ 中警「空氣槍實驗室」下月啟用

台中市警局斥資百萬、歷經2年建置的「空氣槍實驗室」。（台中市警局提供）

台中市警局斥資百萬、歷經2年建置的「空氣槍實驗室」。（台中市警局提供）

2023/11/14 19:53

〔記者許國楨／台中報導〕近年空氣槍犯罪情形日益增加，由於空氣槍與一般火藥槍外型上無太大差異，台中市警局斥資百萬、歷經2年籌備與鑑定人員培訓，中部首間「空氣槍實驗室」正式建置完成，將在下個月初正式啟用，受理中部地區檢察機關囑託的空氣槍鑑定案件，期有效提升空氣槍枝鑑驗效率及犯罪偵審效能。

台中市警局斥資百餘萬建置的空氣槍鑑定實驗室，採用美國OEHLER MODEL 57紅外線感應測速儀，配置3道紅外線感應光匣，以紅外線偵測涉案槍枝擊發彈丸通過光匣時間差，並換算為彈丸單位面積動能，實務上若槍枝測得彈丸單位面積動能超過20焦耳／平方公分，則認定槍枝具有殺傷力。

而該鑑定結果可作為檢方起訴、聲押及院方判決違反槍砲彈藥刀械管制條例之依據，但以往台中市警方查緝不法空氣槍枝，需每周派人專車持送至刑事局理化科鑑定，鑑驗時程需耗費2至3個月，此次成立空氣槍實驗室，能大幅縮短鑑驗時效，針對台中市轄內查獲的空氣槍，自案件受理至鑑定完畢製發鑑定書縮短至2週內，及時提供專業鑑定結果，提升空氣槍犯罪偵審效能。

目前全台受理空氣槍鑑定實驗室，分別為法務部調查局、刑事警察局，縣市部分則有台北市、新北市、桃園市及新竹縣警察機關，均位於北部地區，台中市警局則是中南部地區率先成立空氣槍實驗室機關，運用科技器材與鑑識技術專業，加強不法空氣槍枝的查緝與鑑定工作，有效打擊暴力犯罪，維護民眾安全居住環境。

「空氣槍實驗室」採用美國OEHLER MODEL 57紅外線感應測速儀，配置3道紅外線感應光匣。（台中市警局提供）

「空氣槍實驗室」採用美國OEHLER MODEL 57紅外線感應測速儀，配置3道紅外線感應光匣。（台中市警局提供）

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