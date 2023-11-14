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台中太平「怪怪男」出沒！清晨當街強開車門 嚇壞女駕駛

一名男子今天清晨在台中太平街頭隨機強開車門。（擷取自「我是太平人」）

一名男子今天清晨在台中太平街頭隨機強開車門。（擷取自「我是太平人」）

2023/11/14 18:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區環中東路與育賢路口，一名男子今天清晨5點多突然在車道狂奔，還隨機強開停等紅燈2輛汽車車門，楊姓女駕駛嚇得花容失色報案，同時在臉書社團貼出男子長相，提醒大家注意。太平分局警方說，積極追查男子身分中，將依違反「道路交通管理處罰條例」開罰，另恐涉嫌刑法「妨害自由罪」部分，將檢具事證依法究辦。

網友在臉書社團「我是太平人」貼文說，今天清晨約5點50分左右，在太平環中東路、育賢路口，一名男子當街跑過來，隨機強開正在停等紅燈的汽車車門，被隔壁車道的駕駛嚇阻後，又來開她的車門。

從附近監視器影像可看到，男子先在大街狂奔，接著靠近1輛在路口停等紅燈的汽車，奮力想要打開副駕駛座和右後方車門，駕駛下車疑似喝斥，男子趁機拉開副駕駛座車門，不過隨後又關上，轉移目標想打開隔壁車道另輛車車門，不過沒有得逞。

太平分局警方說，今天清晨5點50分左右接獲楊姓女子報案，一名男子無緣無故想強拉她的車門，新平派出所員警獲報趕到，怪怪男和趕著上班的報案楊女都已經離開，沒有人受傷，也沒有財物損失。

太平分局說，已受理報案，鎖定相關特徵男子擴大調閱監視器追查，將依違反「道路交通管理處罰條例」第78條第1項第4款舉發，另恐涉嫌刑法「妨害自由罪」部分，將檢具事證依法究辦。

太平分局呼籲，民眾行車時如遇突發事故或涉危害公眾的脫序行為，應立即報警處理，冷靜應對，警方將迅速到場並依法究辦，維護市民安全及權益。

男子清晨在台中太平街頭狂奔。（記者陳建志翻攝）

男子清晨在台中太平街頭狂奔。（記者陳建志翻攝）

男子隨機強開停等紅燈汽車車門，嚇壞車上女駕駛。（記者陳建志翻攝）

男子隨機強開停等紅燈汽車車門，嚇壞車上女駕駛。（記者陳建志翻攝）

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