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驗收農路工程車輛翻落山谷 仁愛鄉公所建設課技士傷重不治

仁愛鄉德鹿谷村事故現場道路十分狹窄，增加救援車輛進出困難。（民眾提供）

仁愛鄉德鹿谷村事故現場道路十分狹窄，增加救援車輛進出困難。（民眾提供）

2023/11/14 15:31

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉公所建設課楊姓技士，上午與黃姓工程顧問公司人員共乘前往德鹿谷村驗收農路改善工程，農路狹窄彎曲，疑在倒車時不慎翻落邊坡，副駕駛座的楊姓技士遭車輛重壓，消防隊獲報前往救援，楊姓技士送醫後傷重宣告不治，開車的黃男則是輕傷，詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

據了解，27歲的公所建設課楊姓技士，上午要前往德鹿谷村，驗收往西西靈鳥巨石的農路改善工程，由42歲黃姓工程顧問公司人員開車一同前往，近上午11點完成驗收準備下山，由於農路十分狹窄彎曲，車輛必須先採倒車行駛，至適當路段才能迴轉掉頭，卻在行進間車輛翻落近4公尺邊坡下。

楊姓技士疑被彈出車外，身體遭到車輛重壓，傷勢嚴重，仁愛、中心碑消防分隊獲報前往將2人救出，楊姓技士送台中榮總埔里分院，經過院方搶救無效宣告不治，開車的黃姓男子送埔里基督教醫院救治，頭部及手腳多處擦挫傷，還在醫院急診觀察，檢警訂明天進行相驗確認死因，並進一步釐清肇事原因。

鄉長江子信第一時間接獲消息，指示相關單位全力救援，也依法辦理撫恤，江子信表示，楊員年僅27歲，調任公所2、3年，工作十分認真，因公不幸死亡，非常難過不捨，也要求公所相關單位人員辦理會勘、驗收等外勤工作時，因鄉內多數產業道路、農路狹窄陡峭，在使用交通工具時要特別注意安全。

仁愛鄉公所建設課楊姓技士至德鹿谷村驗收農路改善工程，遭逢翻車事故，消防隊員救出送醫仍不幸傷重不治。（民眾提供）

仁愛鄉公所建設課楊姓技士至德鹿谷村驗收農路改善工程，遭逢翻車事故，消防隊員救出送醫仍不幸傷重不治。（民眾提供）

開車的黃姓男子頭部及身體多處擦挫傷，由仁愛鄉衛生所救護車送醫救治。（民眾提供）

開車的黃姓男子頭部及身體多處擦挫傷，由仁愛鄉衛生所救護車送醫救治。（民眾提供）

工程驗收車輛倒車時不慎翻落4公尺邊坡，車輛四輪朝天。（民眾提供）

工程驗收車輛倒車時不慎翻落4公尺邊坡，車輛四輪朝天。（民眾提供）

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