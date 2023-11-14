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老翁登漁船偷船架桿 提出病歷證明獲法官判免刑

基隆地院認定吳姓老翁罹有失智症，且犯後坦承犯行，並獲失主諒解，予以免刑。（記者吳昇儒攝）

基隆地院認定吳姓老翁罹有失智症，且犯後坦承犯行，並獲失主諒解，予以免刑。（記者吳昇儒攝）

2023/11/14 14:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕70多吳姓老翁今年4月27日凌晨3時許，跑到深澳漁港的漁船上，準備竊走7組船架桿，被林姓船員發現後制止，並通知警方到場。基隆地院審結，認定吳姓老翁罹有失智症，且犯後坦承犯行，並獲失主諒解，予以免刑。

檢警調查，吳翁原本在附近釣魚，卻爬上無人看顧的漁船上，拿著搭鉤轉開船架桿螺絲，意圖行竊。因船員發現船上有人進入，便上船查看，當場制止吳翁。

吳翁向檢警表示，自己被診斷出有失智症，並提供醫院證明為據，並指出自己是想在釣魚時使用船架桿，才會去偷。

檢察官則認為，吳翁在行竊時明確知道自己偷船架桿的用途，且用工具拆卸，加上有人靠近隨即將贓物遺置在現場，顯然知道未經他人同意竊取是違法行為，為避免受到刑事追訴，才會有這樣的行為，因此認定吳翁於案發時，並未因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力，或致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低的情形，依法將他起訴。

法官審理後認為，吳翁已經超過70歲，且罹有失智症，也坦承犯行，並歸還贓物，無前科紀錄，考量他動機、目的及手段，認其情節輕微，情堪憫恕，與已免除其刑。

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