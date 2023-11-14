墾丁旅遊注意！三腳架抓未禮讓行人 已有數十人挨罰

警方放三腳架抓未禮讓行人，已有數十人挨罰。（民眾提供）

2023/11/14 08:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣被譏諷是「行人地獄」後，六月三十日起未停讓行人最重可罰新台幣6000元，除了坊間常見行人錄影舉發，近期旅遊勝地墾丁、恆春半島，更出現警方採「三腳架」錄影取締的絕招，已經有數十人遭取締開罰。

恆春半島各大群組近日流傳，「恆春分局附近，各位要注意一下，未禮讓行人，目前觀察都是星期日有拍，要小心點，1張照片6000元。」引發不少民眾討論，直呼「取締超速的絕招拿來取締斑馬線真狠」、「一張六千各位真的要小心！」

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這個網路流傳照片，除了遭裁罰的照片外，還附上明顯警局前樹叢放置三腳架錄影畫面，對此，恆春警方局交通組強調，日前確實有進行這項取締勤務，裁罰數字有待進一步統計。

恆春警分局交通組指出，恆春分局前中正路口斑馬線，使用的行人及遊客眾多，車輛未禮讓行人的狀況多，日前配合政策進行取締，但近期車輛禮讓狀況良好，未必會如網路上流傳的週日取締，而是採不定時不定點取締，呼籲車輛及行人遵守交通規則。

這項法規是車輛與行人間隔3公尺須停讓，立法院會通過修正道路交通管理處罰條例部分條文，加重汽車（包含機車）駕駛人不禮讓行人罰則，最重可罰6000元。

警方提醒，為確保行人安全，應共同塑造停讓行人、維護安全的環境，但行人本身也不能因對方停讓，而做出不專心或任意穿越馬路等違規行為，警方會視情形進行取締。

警方放三腳架抓未禮讓行人，已有數十人挨罰。（民眾提供）

警方放三腳架抓未禮讓行人，已有數十人挨罰。（民眾提供）

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