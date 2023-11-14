竹縣湖口市區驚傳當街砍人？警查疑男女糾紛 未持刀傷人

警方初步調查，疑因男女朋友感情糾紛衍生口角拉扯衝突，無持刀傷害他人情事，將調閱周邊監視器釐清案情。（擷取自臉書社團「我是湖口人」）

2023/11/14 08:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉中山路昨（13日）晚傳出有兇嫌持刀砍人？警方初步調查，疑因男女朋友感情糾紛衍生口角拉扯衝突，男方疑似女友與白牌車司機有曖昧關係，憤而持棍追逐，無持刀傷害他人情事，但警方到場男方已先行離去，將調閱周邊監視器釐清案情，若有違法依法究辦。

臉書社團「我是湖口人」貼文，13日晚間8點多，新竹縣湖口鄉中山路二段達生陸橋下，發生兇嫌當街持西瓜刀追砍人的離譜行徑，所幸周邊人員眾多，兇嫌立即逃離，受害者才沒被砍傷或砍死。

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新湖警分局表示，經查，25歲葉姓女子與32歲吳姓男友相約吃飯逛街，但吳男因目擊葉女搭乘李姓男子駕駛的白牌車前來，懷疑葉女與司機李男有曖昧關係，憤而持棍追逐並作勢攻擊李男；葉女見狀，立即拉扯阻擋吳男，吳隨即徒步離去。

李男被吳男追逐逃跑時，不慎跌倒在地上，造成身上多處擦挫傷；但警方獲報趕到現場時，吳男已離開現場。警方詢問在場葉女及司機李男，都稱當時事發突然，沒看清楚吳男手中所持何物，僅知大概是長條鐵棍，兩人皆不對吳男提出告訴。

所幸這起事件沒有人員受傷，但當場已造成周邊用路人驚嚇！

新湖警分局表示，本案已依規受理，警方將調閱周邊監視器釐清案情；民眾若有其他線索或影像，也可提供湖口派出所調查。

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