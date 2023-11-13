為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「對肉棒很迷戀、越粗魯越喜歡」 3女鹹濕對話 變台中人夫偷吃鐵證

台中地院判3名女子應給付蔡女30、30、15萬元，可上訴。（資料照）

台中地院判3名女子應給付蔡女30、30、15萬元，可上訴。（資料照）

2023/11/13 23:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中一名已婚男子同時劈腿3名女子，妻子從電腦中發現丈夫偷吃證據提告求償，3名女子有人辯稱不知男方已婚，有人否認曾發生性關係，但法官勘驗對話發現小三與人夫間「你越粗魯我越喜歡」、「對肉棒很迷戀」等鹹濕對話，確認已侵害妻子配偶權判賠，可上訴。

台中市張姓男子與蔡姓妻子結婚兩年多，育有一名小孩，蔡女去年6月使用電腦時，驚覺老公偷吃還同時劈腿3名女子互傳鹹濕曖昧對話，或是出遊約會、傳自慰影片、電愛，甚至性交導致其中一名女子懷孕後做引產手術，提告3名女子各求償80、80及20萬元。

對此其中一名女子抗辯稱，與張男是網路遊戲認識，對方卻隱瞞婚姻，直到去年5月發現自己懷孕和他討論後去做引產手術，後來張男才坦承已婚提分手，不清楚他有家室，另女則說，同樣和張男在網路遊戲認識，張謊稱剛離婚彼此才發展成網戀關係，也不知道他已婚，且2人僅止於網戀，沒有性交。

第三名女子則說，與張男只是朋友沒有發生性行為，未逾越正常男女關係，但法院審理時勘驗對話及LINE訊息發現，張男與3名女子間有諸如「對公公的肉棒很迷戀」、「很認真吸吮你乳頭」、「老婆，弟弟好硬喔～」、「讓你感受他多硬」，以及張男問「想知道進去的感覺」，林回「心裡萬馬奔騰」、「你越粗魯我越喜歡」等鹹濕對話。

法院比對證詞也發現，其中有女子得知張男已婚，仍互傳「我們愛愛的時候，你都抓很大力、叫超大聲」等談及性交情形，明顯已逾越男女分際，審酌3名女子和張男交往情節，侵害蔡女配偶權程度及職業收入等，各判三名女子應給付蔡女30、30、15萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
出軌職業排行榜曝光！老師只排第二名
2023/11/09 13:46

出軌職業排行榜曝光！老師只排第二名
妻子疑被馬斯克偷吃 Google聯合創辦人訴請離婚成功
2023/09/17 12:00

妻子疑被馬斯克偷吃 Google聯合創辦人訴請離婚成功

統一中小基金定期定額一年賺逾兩成
楊敬敏遭爆出軌女粉！ 綠帽球迷酸「剛放進去就射」：比你得分快
2023/06/18 19:14

楊敬敏遭爆出軌女粉！ 綠帽球迷酸「剛放進去就射」：比你得分快
女校長搞上體育老師 校園淪砲房、車內全裸口愛樣樣來
2023/02/10 05:41

女校長搞上體育老師 校園淪砲房、車內全裸口愛樣樣來

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播