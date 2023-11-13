「對肉棒很迷戀、越粗魯越喜歡」 3女鹹濕對話 變台中人夫偷吃鐵證

台中地院判3名女子應給付蔡女30、30、15萬元，可上訴。（資料照）

2023/11/13 23:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中一名已婚男子同時劈腿3名女子，妻子從電腦中發現丈夫偷吃證據提告求償，3名女子有人辯稱不知男方已婚，有人否認曾發生性關係，但法官勘驗對話發現小三與人夫間「你越粗魯我越喜歡」、「對肉棒很迷戀」等鹹濕對話，確認已侵害妻子配偶權判賠，可上訴。

台中市張姓男子與蔡姓妻子結婚兩年多，育有一名小孩，蔡女去年6月使用電腦時，驚覺老公偷吃還同時劈腿3名女子互傳鹹濕曖昧對話，或是出遊約會、傳自慰影片、電愛，甚至性交導致其中一名女子懷孕後做引產手術，提告3名女子各求償80、80及20萬元。

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對此其中一名女子抗辯稱，與張男是網路遊戲認識，對方卻隱瞞婚姻，直到去年5月發現自己懷孕和他討論後去做引產手術，後來張男才坦承已婚提分手，不清楚他有家室，另女則說，同樣和張男在網路遊戲認識，張謊稱剛離婚彼此才發展成網戀關係，也不知道他已婚，且2人僅止於網戀，沒有性交。

第三名女子則說，與張男只是朋友沒有發生性行為，未逾越正常男女關係，但法院審理時勘驗對話及LINE訊息發現，張男與3名女子間有諸如「對公公的肉棒很迷戀」、「很認真吸吮你乳頭」、「老婆，弟弟好硬喔～」、「讓你感受他多硬」，以及張男問「想知道進去的感覺」，林回「心裡萬馬奔騰」、「你越粗魯我越喜歡」等鹹濕對話。

法院比對證詞也發現，其中有女子得知張男已婚，仍互傳「我們愛愛的時候，你都抓很大力、叫超大聲」等談及性交情形，明顯已逾越男女分際，審酌3名女子和張男交往情節，侵害蔡女配偶權程度及職業收入等，各判三名女子應給付蔡女30、30、15萬元，可上訴。

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