女遊客受邀出遊卻鬧翻 PO文控導遊誘姦栽了

陳女在群組PO文污衊導遊誘姦，被橋頭地院判決賠償。（記者鮑建信攝）

2023/11/13 20:34

〔記者鮑建信／高雄報導〕李姓導遊不滿陳姓女子在旅遊群組PO文污指他誘姦、「想要免費幹女生」，憤而求償200萬元精神撫慰金，橋頭地院認為陳女無法舉證，判決她賠償20萬元。

原告李男指出，出遊期間與陳女曾發生嫌隙，她因而心生不滿，乃於2021年10月4日下午4點多，在有成員20多人的旅遊群組PO文：「你當時一直想誘姦我」、「我是想找結婚對象 不是想找誘姦的人」、「想要免費幹女生 拜託不要找我也不要害其他女生」、「強迫我一定要跟你發生性關係。誰還敢出去第2次 嚇都嚇死了」、「你想誘姦我 騙我跟你住同一間房間」，因而要求她賠償200萬元。

請繼續往下閱讀...

陳女對於刑事判罪沒有意見，但堅稱所說僅是將李男行為據實陳述，屬善意發表、可受公評之言論，應不構成名譽權侵害。又說，2人至台東縣旅行，李男未全額招待她，反要求她履行女朋友義務，因此發表上開言論，對方也有過失。

承辦法官調查，陳女因誹謗罪，被法院判處拘役外，她PO文內容屬私領域範圍，又無法舉證其說，判決她敗訴，並審酌兩造經濟、學歷等情形，認為陳女賠償20萬元比較合理，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法