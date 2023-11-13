無店招美容會館合法掩護非法 南警逮13男女涉性交易

南市警一分局在東區查獲一家色情美容會館，內部有多名男女服務人員。（圖：警方提供）

2023/11/13 11:17

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第一分局獲報位於東區某半套美容會館，男、女服務生達15人以上，規模龐大，雖有營業執照，但外觀無任何店招，非常隱匿，且有許多防查緝措施。警方於11日晚間突襲搜索，查獲2男客與2女服務生剛做完半套性交易；現場另6女服務生也有性交易紀錄，分別依法送辦1負責人、2員工、8女服務生與2名男客。

警方蒐證得知該店採網路預約制，純做美容是每節60分鐘收費1800元；半套性交易為每節50分鐘收費1900元。該店家以監視器、門控、臨檢警示紅燈號與男服務生看守櫃檯，並不定時在店外觀看監控，躲避警方取締。一分局長歐祖明認為此風不可長，指示行政組強力取締，經持續蒐集證據後，向台南地院聲請搜索票獲准。

請繼續往下閱讀...

警方專案小組於11日晚間10時許到該美容會館外面埋伏，發現有尋芳客陸續進入消費，抓準時機突襲進入店內搜索，當場查獲2男客與2女服務生剛完成半套性交易，另調查在場6名女服務生皆曾有性交易紀錄。

專案人員並查扣保險套（含使用過）、監視器、大門電鎖遙控器、營業帳冊、電腦主機及現金7萬1300元台幣等證物；2男客及8女服務生共10人依違反社會秩序維護法裁罰；郭姓負責人（29歲）及黃男、邱男2名工作人員則依刑法妨害風化罪嫌移送法辦。

南市警一分局表示，該美容會館在網路社群撰寫有挑逗性暗示的廣告，實屬大膽，在被警方查獲當下，其營業用手機一直不停顯示尋芳客的LINE訊息。另員工將使用完的保險套會以塑膠袋及衛生紙包裹後，棄置在戶外樓梯口的熄菸桶內，增加警方取締難度。但仍遭警方一舉查獲現場管理人、工作人員、男客及服務小姐共13人法辦，給予色情營業迎頭痛擊。

南市警一分局查獲的色情美容會館，在網路社群有挑逗性暗示的廣告。（圖：警方提供）

南市警一分局查獲的色情美容會館，安裝紅色警示燈。（圖：警方提供）

警方查扣多個用過與未拆封的保險套。（圖：警方提供）

南市警一分局查獲的色情美容會館，裝有大量監視器與銀幕，隨時監控店內外狀況。（圖：警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法