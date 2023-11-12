女上宗教課遭「嘿咻」治療 班長爽後用錢封口將入監

李男涉嫌嘿咻女學員，不服高雄高分院判刑，上訴被駁回並定讞，檢方將通知他服刑。（記者鮑建信攝）

2023/11/12 21:31

〔記者鮑建信／高雄報導〕李姓男子擔任佛教課班長，涉嫌謊稱身心障礙女學員月事不順，將她帶往摩鐵嘿咻後給零用錢要求封口，被高雄高分院判刑7年，他不服上訴被駁回定讞，即將入監執行。

判決書指出，李男因擔任佛教班班長，認識女學員小雪（化名）後，利用她是身心障礙者，謊稱其寒性體質，胸部有硬塊、淋巴腺、經期不順等問題，假藉要為其治療，乃於2019年4月起至10月10日間，前後5次帶往汽車旅館等處「嘿咻」。

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2020年元月間，小雪在台中市餐廳打工，與負責人閒談時供出上情，對方於是通報家庭暴力及性侵害防治中心並報警。

李男應訊辯稱，小雪姐姐拜託他照顧她，並未告知有身心障礙，是她說工作拉傷肌肉需要泡澡，因住處沒有浴缸，她提議去摩鐵在泡澡時，他則留在1樓車內看書，否認性侵。

小雪則說，李男為班長兼老師，教佛學的課程，稱呼他「乾爸」或「師兄」。又說，每次被帶到旅館後，李都會放A片，看完後開始對她猥褻、做愛，還再三交待不能跟任何人說，並給她500元及拿紅花跟有人蔘中藥泡給她喝。

高雄高分院認定李男觸犯妨害性自主罪5次，每次判處4年6月，併執行刑7年，他不服上訴最高法院被駁回，院方已接獲判決書，檢方將通知他到案執行。

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