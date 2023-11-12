為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女上宗教課遭「嘿咻」治療 班長爽後用錢封口將入監

李男涉嫌嘿咻女學員，不服高雄高分院判刑，上訴被駁回並定讞，檢方將通知他服刑。（記者鮑建信攝）

李男涉嫌嘿咻女學員，不服高雄高分院判刑，上訴被駁回並定讞，檢方將通知他服刑。（記者鮑建信攝）

2023/11/12 21:31

〔記者鮑建信／高雄報導〕李姓男子擔任佛教課班長，涉嫌謊稱身心障礙女學員月事不順，將她帶往摩鐵嘿咻後給零用錢要求封口，被高雄高分院判刑7年，他不服上訴被駁回定讞，即將入監執行。

判決書指出，李男因擔任佛教班班長，認識女學員小雪（化名）後，利用她是身心障礙者，謊稱其寒性體質，胸部有硬塊、淋巴腺、經期不順等問題，假藉要為其治療，乃於2019年4月起至10月10日間，前後5次帶往汽車旅館等處「嘿咻」。

2020年元月間，小雪在台中市餐廳打工，與負責人閒談時供出上情，對方於是通報家庭暴力及性侵害防治中心並報警。

李男應訊辯稱，小雪姐姐拜託他照顧她，並未告知有身心障礙，是她說工作拉傷肌肉需要泡澡，因住處沒有浴缸，她提議去摩鐵在泡澡時，他則留在1樓車內看書，否認性侵。

小雪則說，李男為班長兼老師，教佛學的課程，稱呼他「乾爸」或「師兄」。又說，每次被帶到旅館後，李都會放A片，看完後開始對她猥褻、做愛，還再三交待不能跟任何人說，並給她500元及拿紅花跟有人蔘中藥泡給她喝。

高雄高分院認定李男觸犯妨害性自主罪5次，每次判處4年6月，併執行刑7年，他不服上訴最高法院被駁回，院方已接獲判決書，檢方將通知他到案執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女炮友嘿咻完索討金戒指 「高雄阿富」藉口買菸丟包挨告性侵
2023/08/16 11:19

女炮友嘿咻完索討金戒指 「高雄阿富」藉口買菸丟包挨告性侵
穿內褲勃起與女大生相處 老闆娘撞見崩潰大怒
2022/09/01 06:47

穿內褲勃起與女大生相處 老闆娘撞見崩潰大怒

浪琴全新MINI DOLCEVITA系列正式登場
一夜情睡到學生！ 女教師隔天上課不敢直視... 收簡訊「是你吧？」
2022/08/17 05:40

一夜情睡到學生！ 女教師隔天上課不敢直視... 收簡訊「是你吧？」
男女開房間通常誰付錢？ 摩鐵櫃台透露答案是...
2018/01/04 11:40

男女開房間通常誰付錢？ 摩鐵櫃台透露答案是...

全國電子雙11破盤 驚爆家電55折起
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播