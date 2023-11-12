找前女友談判被拒開槍 警速逮人、草叢尋獲槍枝

警方在現場地上找到一枚彈殼。（民眾提供）

2023/11/12 20:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子在網路與曾姓前女友吵架，昨晚氣不過衝到曾女住處談判遭拒，竟朝空中開一槍後逃逸，警方立刻組成專案小組追緝，迅速在案發後3小時逮到人，搜出彈匣、2把刀械卻一度查無涉案手槍，直到今天下午終突破心防，在一處草叢內找到，訊後全案依槍砲罪嫌送辦，同時建請檢方聲押。

經查，涉案27歲黃男是彰化人，有恐嚇、傷害、公危及毒品等前科，平日住在台中沒有固定工作，日前與曾姓前女友在網路上因為感情私事發生爭執，11日晚間7點左右駕車前往曾女位在台中市北區住處樓下，先是不斷出言叫囂，要求曾女下來談判遭拒，黃男竟掏出預藏槍枝，朝著天空開了一槍，接著駕車往東光東街方向逃離。

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附近住戶聽見槍響，嚇得立刻報案，台中市第二分局獲報立即組成專案小組趕往查處，經封鎖現場採證，在地上找到一枚彈殼，幸未造成人員傷亡，經擴大追查，當晚10時許，發現黃男案發後沒回家，將租賃車輛停在南區一處公園附近，接著在文心南路上亂晃。

專案小組掌握黃男行蹤，立即前往逮人，從他身上起獲彈匣1個，另在車上起獲管制刀械2把，卻未發現涉案槍枝，黃男矢口否認開槍，辯稱僅拿刀恐嚇，但依現場跡證、目擊證人指證確認開槍事證明確，直到今天下午終於突破其心防，在棄置車輛附近公園的草叢內，尋獲該把涉案手槍。

警方訊後將全案依槍砲、恐嚇等移送台中地檢署偵辦，同時建請檢方予以聲押。

警方訊後將黃男依槍砲等罪嫌送辦，同時建請檢方予以聲押。（警方提供）

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