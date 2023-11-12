中國船團入侵金門近岸搶捕黃魚 海巡特勤聯手逮「遮羞船」

金門海巡隊員與特勤幹員聯手，對越界捕魚的中國鐵殼船登檢。（金門海巡隊提供）

2023/11/12 19:52

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第9（金門）海巡隊昨晚10點多發現中國船團竄入金門復國墩近岸非法越界撈捕黃魚，海岸隊即刻派出船艇防堵，展現寸土不讓精神，惡浪中查扣一艘刻意遮掩船名的中國鐵殼船，帶回1船6人，並清除海面360公尺流刺網，將對船老大施以重罰。

時值金門秋、冬魚種「大出」季節，海巡署為維護漁民權益，10月1日起派遣大型巡防艦巡弋金門海域，並由特勤隊幹員進駐金門海巡隊，協助第12巡防區執行「護永專案」。

請繼續往下閱讀...

海巡署第12巡防區11日下午就從雷達發現，中國圍頭港外有30多艘鐵殼船集結，巡防區隨即調派金門海巡隊PP-10081、PP-100832兩艘線上巡防艇前往復國墩、北碇海域部署；海巡署指出，至深夜10點多，中國船團化整為零，分頭竄入復國墩近岸作業，巡防區在100噸艇策應下，加派1艘CP快艇搭載特勤幹員前往復國墩東北方1.1浬處追捕。

追緝過程，船隻高速行駛，海上6至7級的惡浪迎面衝來比船身還高，情況驚險；全副武裝的特勤幹員與海巡隊員第2度強靠，跳上正在下網作業的「閩泉台漁09009號」登檢，帶回1船6人，將船上黃魚丟回大海，並清除海面12件總長360公尺的流刺網。

海巡署指出，「閩」船是1艘約15噸的鐵殼船，來自中國泉州市，刻意將船舶編號以塑膠墊片遮蔽，企圖逃避兩岸海域執法單位蒐證、追查，全案將依「兩岸人民關係條例」留置調查，船老大至少將面臨60萬元起跳的行政罰款、作業網具全數沒收的處分。

金門海巡隊查獲的中國鐵殼船，刻意將船舶編號以塑膠墊片遮蔽。（金門海巡隊提供）

金門海巡隊員與特勤幹員聯手登檢越界捕魚的中國鐵殼船，清查船艙內船員及作業漁具。（金門海巡隊提供）

金門海巡隊登檢越界捕魚的中國鐵殼船，清查船艙內船員。（金門海巡隊提供）

金門海巡隊登檢越界捕魚的中國鐵殼船，清查船艙內捕獲的黃魚。（金門海巡隊提供）

金門海巡隊副隊長陳建文表示，海巡署第12巡防區從雷達發現有多艘中國鐵殼船集結，巡防區隨即調派金門海巡隊PP-10081、PP-100832兩艘線上巡防艇前往復國墩、北碇海域部署。（金門海巡隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法