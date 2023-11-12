車手臨櫃領贓款……說詞兜不攏慘了

陳姓車手到銀行臨櫃提領贓款，行員察覺有異報案。（圖由警方提供）

2023/11/12 13:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市向姓婦人遇假投資詐騙不疑，10日到銀行以裝潢費用為由，匯款50萬元至指定帳戶，當天被詐團吸收當車手兼人頭帳戶的陳男，就到另家銀行臨櫃欲領取名下帳戶部分贓款，還向行員謊稱是「賣車」所得，行員照會匯款銀行發現說詞兜不攏報案，警方趕往當場逮人送辦，檢方也聲押陳男獲准。

經查，21歲陳男被詐團吸收當車手，還提供戶頭做為人頭帳戶，詐團為了解該帳戶是否還能使用，故意轉帳10元測試，確認並未遭警示或凍結，才示意向婦匯款到該帳戶，再派遣陳男大膽到銀行臨櫃領取名下帳戶內的贓款，卻因此引起行員起疑，進而一連串的照會動作，確認有異報警抓人。

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據了解，79歲向婦當天接到詐團電話，誆稱有某股市新櫃即將上市，邀請其投資成為股東，向婦以為能獲利，便按指示前往鄰近銀行匯款50萬元至指定帳戶，同一時間，陳男也接收到詐團指令，前往第一分局轄內的中國信託銀行，欲臨櫃從該帳戶內提領其中的38.7萬元贓款。

行員察看陳男帳戶，發現帳戶內近期有測試性的10元轉帳入款，而向婦匯款當日，陳男隨即欲提領現金38.7萬元引人懷疑，經主動詢問提款原由，陳男也不假思索表示該筆入帳為賣車所得，該行員聞訊後，立即照會匯款銀行確認，卻得到向婦臨櫃匯款是「支付裝潢」的款項，明顯與陳男所述不符，趕緊通報轄區警方派員到場。

公益派出所員警陳奕勳、張智揚到場後，突破陳男心防，陳男見事跡敗露，法網難逃，坦承他是詐騙集團的取款車手兼人頭帳戶，警方除及時保住向婦的老本，也在訊後將全案依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，而檢方也在複訊後向法院聲押獲准。

第一分局長吳燕山呼籲，現今詐騙手法日新月異，民眾應提高警覺，對於任何訊息均應小心查證，如有疑問時，可立刻撥打165反詐騙專線查證或110請求警方協助；同時遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，方能有效避免受騙上當，保障財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方當場逮捕陳男，檢方聲押獲准。（圖由警方提供）

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