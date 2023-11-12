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首頁　>　社會

花蓮老翁走行人穿越線 遭轉彎遊覽車撞倒傷重不治

花蓮市化道路上一處行人穿越道昨天發生一起客運撞到行人的意外。（民眾提供）

花蓮市化道路上一處行人穿越道昨天發生一起客運撞到行人的意外。（民眾提供）

2023/11/12 12:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市92歲謝姓老翁，昨天上午在化道路走行人穿越線時，卻遭左轉的客運撞上，老翁當場重傷倒地，顱內出血及肋骨骨折送醫急救，因傷勢過重，昨晚間7點多宣告不治。警方研判，疑似因客運視線死角未注意行人而撞上，進一步釐清肇事原因。

昨天上午8點多，47歲吳姓男子駕駛客運未載客，沿化道路由西往東直行，要左轉中美路；92歲謝姓老翁慢行走在化道路行人穿越線上，疑似因為A柱擋到視線死角，加上行人穿越線設於路口轉角也沒有依最新設計後退，吳男不慎撞上老翁。

儘管客運緊急煞車，但謝翁已被撞倒當場昏迷，甚至地上看見血跡，美崙消防分隊趕往救援，發現謝翁顱內出血又肋骨骨折，傷勢非常嚴重，緊急送往慈濟醫院搶救，雖然一度恢復呼吸心跳，卻因為傷勢太嚴重，已於昨晚7時許宣告不治。

警方初步調查，吳姓客運駕駛有合格駕照、沒有酒駕，卻沒有禮讓行人，依據「道路交通管理處罰條例」第44條，在行人穿越道未停讓行人，因而肇事致人受傷或死亡者，可處7200元以上3萬6000元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕照。警方已調閱路口及附近店家監視器，釐清事發原因。

花蓮市化道路上一處行人穿越道昨天發生一起客運撞到行人的意外。（民眾提供）

花蓮市化道路上一處行人穿越道昨天發生一起客運撞到行人的意外。（民眾提供）

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