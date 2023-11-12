澎湖三級離島首度夜航醫療後送 為簽同意書拖好久

澎湖駐地醫療直昇機，首度執行三級離島夜航醫療任務。（凌天航空提供）

2023/11/12 10:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空昨（11）日首度執行三級離島醫療夜航後送，原本可提前起飛，但空審中心要求隨機醫護人員簽署搭機同意書，公文往返，差點錯過澎湖機場終昏時間，影響病人權益及就醫時間。

這件望安鄉花嶼衛生室緊急醫療後送案件患者是年約46歲男性，主訴為右側肢體無力，花嶼衛生室初步診斷為疑似急性腦中風，狀況相當緊急，原本由鄉長許賢德、澎湖縣議員陳佩真協助申請海巡艦艇馳援，但因東北季風起，海巡的巡防艇憂心海象無法出動，因此改為申請直昇機後送，下午4時申請，卻遲至晚間6時11分才起飛。

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花嶼衛生室下午4時許向衛福部空審中心申請緊急醫療後送，但空審中心卻認為搭機同意書「未填寫隨機醫護人員」未同意放行，據瞭解，搭機同意書為「病人、家屬、轉出醫療院所醫護人員」才需填寫，其他航空公司醫護組員為外包人員、非航空公司人員，但澎湖駐地醫療直昇機隨機醫護人員為凌天航空醫護組員，應不需填寫同意書，空審中心卻認定航空公司外包醫護，要求凌天航空人員比照辦理，直到填寫完成才同意後送申請。

另外，原本任務申請過程中計畫直接送往台灣本島的醫療院所，也在空審中心指定下，要求送往三總澎湖分院。

澎湖駐地醫療直昇機，首度執行三級離島夜航醫療任務，後送花嶼一位中風患者，在等候空審中心同意過程中，差點趕不上澎湖機場終昏時間。（凌天航空提供）

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