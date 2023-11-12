為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

澎湖三級離島首度夜航醫療後送 為簽同意書拖好久

澎湖駐地醫療直昇機，首度執行三級離島夜航醫療任務。（凌天航空提供）

澎湖駐地醫療直昇機，首度執行三級離島夜航醫療任務。（凌天航空提供）

2023/11/12 10:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空昨（11）日首度執行三級離島醫療夜航後送，原本可提前起飛，但空審中心要求隨機醫護人員簽署搭機同意書，公文往返，差點錯過澎湖機場終昏時間，影響病人權益及就醫時間。

這件望安鄉花嶼衛生室緊急醫療後送案件患者是年約46歲男性，主訴為右側肢體無力，花嶼衛生室初步診斷為疑似急性腦中風，狀況相當緊急，原本由鄉長許賢德、澎湖縣議員陳佩真協助申請海巡艦艇馳援，但因東北季風起，海巡的巡防艇憂心海象無法出動，因此改為申請直昇機後送，下午4時申請，卻遲至晚間6時11分才起飛。

花嶼衛生室下午4時許向衛福部空審中心申請緊急醫療後送，但空審中心卻認為搭機同意書「未填寫隨機醫護人員」未同意放行，據瞭解，搭機同意書為「病人、家屬、轉出醫療院所醫護人員」才需填寫，其他航空公司醫護組員為外包人員、非航空公司人員，但澎湖駐地醫療直昇機隨機醫護人員為凌天航空醫護組員，應不需填寫同意書，空審中心卻認定航空公司外包醫護，要求凌天航空人員比照辦理，直到填寫完成才同意後送申請。

另外，原本任務申請過程中計畫直接送往台灣本島的醫療院所，也在空審中心指定下，要求送往三總澎湖分院。

澎湖駐地醫療直昇機，首度執行三級離島夜航醫療任務，後送花嶼一位中風患者，在等候空審中心同意過程中，差點趕不上澎湖機場終昏時間。（凌天航空提供）

澎湖駐地醫療直昇機，首度執行三級離島夜航醫療任務，後送花嶼一位中風患者，在等候空審中心同意過程中，差點趕不上澎湖機場終昏時間。（凌天航空提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
交通船故障！澎湖醫療直昇機 施行離島空域訓練
2023/11/06 19:35

交通船故障！澎湖醫療直昇機 施行離島空域訓練
澎湖首傳「空中醫療暴力」 監獄收容人直升機上揮拳
2023/11/01 09:06

澎湖首傳「空中醫療暴力」 監獄收容人直升機上揮拳

抽血見「結凍豬油」？醫曝調節血脂僅靠一招
凌天航空成立轉診服務中心 落實後送醫療無縫接軌
2023/10/25 09:35

凌天航空成立轉診服務中心 落實後送醫療無縫接軌
澎湖孕婦早期破水 駐地直升機緊急後送
2023/08/30 17:54

澎湖孕婦早期破水 駐地直升機緊急後送

全國電子雙11破盤 驚爆家電55折起
七美外籍漁工後送遭空審中心擋下惹爭議 海巡接手送醫
2023/08/22 14:08

七美外籍漁工後送遭空審中心擋下惹爭議 海巡接手送醫
澎湖海運中斷 駐地直升機緊急救援腦中風女病患
2023/05/31 08:34

澎湖海運中斷 駐地直升機緊急救援腦中風女病患
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播