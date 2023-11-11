第15屆全國法規資料庫競賽活動 吸引11萬名學子參與

法治教育向下紮根，「第15屆全國法規資料庫競賽活動」舉行頒獎典禮。（記者吳政峰翻攝）

2023/11/11 23:29

〔記者吳政峰／台北報導〕為培養莘莘學子正確法治觀念，法務部與教育部共同舉辦「第15屆全國法規資料庫競賽活動」，吸引11萬人次國中、高中職學生參與下，並於11日在台北市青少年發展暨家庭教育中心展演處所舉行頒獎典禮。法務部長蔡清祥親自出席頒獎，以鼓勵及表揚獲獎師生。

法務部表示，「全國法規資料庫入口網」自2001年4月正式啟用以來，在推動我國法規電子化方面，成效斐然，點閱人數迄今已突破10億人次，目前已成為我國法規查詢點閱率最高的入口網站。而為普及校園法治觀念，進一步藉由競賽活動舉辦，使「全國法規資料庫」成為最佳法治教育教學平台。

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本次活動主要有「法規知識王網路闖關競賽」及「全國法規資料庫創意教學競賽」等二大競賽，在年年參與師生人數增加情況下，顯見該競賽已成為學生自我檢驗法規能力的參考指標，也是關心法規議題的學子們一展長才的舞台。

「法規知識王網路闖關競賽」以各組別答對題數最多且時間最短的前30名國中及高中職學生，於11日上午進行現場決賽，並分別評選出國中及高中職學生組競賽成績優異前5名學生，並隨即舉行頒獎典禮公開表揚。

「全國法規資料庫創意教學競賽」，則以「人權法治與性別平等」、「重大修法議題」及「資訊與網路安全」作為本屆教案設計主題。本屆國中組及高中職組共評選出優秀教案作品9件，國中組第一名教案作品，為宜蘭縣立順安國中老師吳萃涵與宜蘭縣立復興國中老師蔡靖妏的「青春修戀手冊－－改寫跟騷Ｍelody」，透過改寫並分析歌詞中的浪漫行為可能造成他人的恐懼，讓青少年了解觸犯《跟蹤騷擾防制法》的行為樣態。

高中職組第一名教案作品，為桃園市立陽明高中老師陳亮菲的「搶救「失」密照，有「法」度」，將防制數位性暴力融入教學，引導青少年反思及自主學習，活動並同時頒發獎座予各組別前三名的推薦學校。

法務部為鼓勵及感謝各縣市政府教育單位及各學校積極宣導學生參與競賽，活動中特別頒發「推動成效獎」，分別由高雄市政府教育局、彰化縣政府教育處、屏東縣政府教育處及金門縣政府教育處等4個機關獲獎；「學校推動成效獎」國中學生組，分別由新北市南山高中附設國中部、彰化縣立溪湖國中、台南市立鹽行國中及桃園市立經國國中獲獎；高中職學生組，分別由桃園市私立新興高中、高雄市私立樹德高級家事商業職業學校獲獎。

法務部說明，2008年起舉辦「全國法規資料庫競賽活動」至今邁入第15屆，「法規知識王網路闖關競賽」已累積近181餘萬名國、高中職學生報名參賽，之後仍將持續與教育部合作，推動校園法治教育。

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