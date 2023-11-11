改裝車深夜噪音擾民 嘉市強力取締

嘉市警局會同環保局等單位組成聯合稽查，昨晚在市區執行取締改裝車噪音擾民。（嘉市警局提供）

2023/11/11 17:58

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市近來鬧區部分路段深夜常出現改裝汽機車噪音擾民，議員要求市府「向噪音車輛宣戰」增加稽查量能，嚇阻噪音車輛橫行街頭。市警局今天發布交通執法成果，指昨晚執行聯合稽查共攔查百餘輛汽機車，當場舉發2輛噪音超標車輛，將遭開罰6千至2萬4千元不等的罰鍰，並吊扣牌照6個月。

嘉市警察局長陳炯旭說，昨晚聯合稽查結合市警局交通隊及第一、二分局，會同市府環保局空氣及噪音管理科及嘉市監理站人員，於民族國小前、博愛路二段中油加油站前，同步實施「環、監、警」聯合稽查。

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稽查期間共攔查百餘輛汽機車，執行聲音照相科技執法檢測998輛，其中當場舉發2輛噪音超標車輛，將依違反道路交通管理處罰條例第43條，開罰6千至2萬4千元不等的罰鍰，並吊扣牌照6個月。

市警局交通隊長黃國欽說，勤務執行取締還查獲擅自改裝違規車輛12件、無照駕駛3件、車輛重要設備損壞未修復5件，一般超速6件、公共危險（酒後駕車）1件。

市府指出，民眾陳情改裝汽機車噪音擾民熱點，包括民族路、北港路、大雅路、世賢路、忠孝路、中興路、友愛路等7處，將在陳情熱點設固定式聲音照相設備及告示牌，嚇阻噪音車輛橫行街頭，影響市民安寧。

嘉市警方等聯合稽查人員，昨晚在改裝汽機車噪音擾民熱點民族路執行稽查。（嘉市警局提供）

嘉市聯合稽查成員檢測車輛有無噪音超標情形。 （嘉市政府提供）

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