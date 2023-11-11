為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

改裝車深夜噪音擾民 嘉市強力取締

嘉市警局會同環保局等單位組成聯合稽查，昨晚在市區執行取締改裝車噪音擾民。（嘉市警局提供）

嘉市警局會同環保局等單位組成聯合稽查，昨晚在市區執行取締改裝車噪音擾民。（嘉市警局提供）

2023/11/11 17:58

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市近來鬧區部分路段深夜常出現改裝汽機車噪音擾民，議員要求市府「向噪音車輛宣戰」增加稽查量能，嚇阻噪音車輛橫行街頭。市警局今天發布交通執法成果，指昨晚執行聯合稽查共攔查百餘輛汽機車，當場舉發2輛噪音超標車輛，將遭開罰6千至2萬4千元不等的罰鍰，並吊扣牌照6個月。

嘉市警察局長陳炯旭說，昨晚聯合稽查結合市警局交通隊及第一、二分局，會同市府環保局空氣及噪音管理科及嘉市監理站人員，於民族國小前、博愛路二段中油加油站前，同步實施「環、監、警」聯合稽查。

稽查期間共攔查百餘輛汽機車，執行聲音照相科技執法檢測998輛，其中當場舉發2輛噪音超標車輛，將依違反道路交通管理處罰條例第43條，開罰6千至2萬4千元不等的罰鍰，並吊扣牌照6個月。

市警局交通隊長黃國欽說，勤務執行取締還查獲擅自改裝違規車輛12件、無照駕駛3件、車輛重要設備損壞未修復5件，一般超速6件、公共危險（酒後駕車）1件。

市府指出，民眾陳情改裝汽機車噪音擾民熱點，包括民族路、北港路、大雅路、世賢路、忠孝路、中興路、友愛路等7處，將在陳情熱點設固定式聲音照相設備及告示牌，嚇阻噪音車輛橫行街頭，影響市民安寧。

嘉市警方等聯合稽查人員，昨晚在改裝汽機車噪音擾民熱點民族路執行稽查。（嘉市警局提供）

嘉市警方等聯合稽查人員，昨晚在改裝汽機車噪音擾民熱點民族路執行稽查。（嘉市警局提供）

嘉市聯合稽查成員檢測車輛有無噪音超標情形。 （嘉市政府提供）

嘉市聯合稽查成員檢測車輛有無噪音超標情形。 （嘉市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
基隆取締改裝機車 14日起違規罰3千
2023/11/10 05:30

基隆取締改裝機車 14日起違規罰3千
基隆11/14取締改裝機車 抓到當場開罰3千元起跳
2023/11/09 14:37

基隆11/14取締改裝機車 抓到當場開罰3千元起跳

抽血見「結凍豬油」？醫曝調節血脂僅靠一招
桃園中壢分局執行「靜桃專案」 已取締2407件改裝噪音車
2023/11/07 16:06

桃園中壢分局執行「靜桃專案」 已取締2407件改裝噪音車
4小時取締21輛改裝車 警方結合環署：一起抓「道路猴子」
2023/09/23 17:54

4小時取締21輛改裝車 警方結合環署：一起抓「道路猴子」

全國電子雙11破盤 驚爆家電55折起
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播