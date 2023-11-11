內鬼曝「所長好處理」惡煞才敢包圍派出所 三重分局2所長調職

警所遭翁男帶人包圍。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/11 16:19

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重警分局三重派出本月4日遭翁姓男子率眾包圍警所，一闖入所內隨即遭警方喝令解散，事後翁男等12人遭警法辦。今天傳出，翁男在行動前有問過分局其他外勤主管，確定三重所長黃心廉脾氣和善才敢囂張鬧事，而這名透露消息的外勤主管，今被證實為二重派出所長陳子杰，2人今被調離主管職。

據了解，翁男4日凌晨酒後與妻子大吵，三重所廖姓員警趕抵，認定翁男泥醉已無法自理，於是將其壓制帶回派出所保護管束，清晨5時才交由翁妻帶回家，但被強制帶回派出所讓翁男認為執法過當，因而心生不滿。

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案發過後，翁男向有交情的二重派出所長陳子杰探聽三重所長黃心廉「好不好處理」，得到黃員個性溫和的答案後，當日晚間近10時隨即帶了親友共11人包圍派出所，不但叫囂廖員出來面對，還亂撒印有廖員頭像的A4紙，翁男兒子甚至一度要突破防線闖入派出所內部，場面非常混亂。

果然，黃員也如同翁男探聽到的個性溫和未使用強硬手段，直到現場員警喝令離開，眾人鬧夠才悻悻然離去，三重警分局意識到事情不對，也亡羊補牢在隔日將翁男等11人抓捕，妨害公務、聚眾等罪嫌送辦。

三重警分局督察組今主動調查，翁男有黑幫註記，二重所長陳子杰與他有交情外，還透露內部資訊，分局祭出小過1次處分，將調離主管職；另黃員部分，由於身為主管面對這種侵門踏戶情況還沒法做出強勢反應，也被分局記小過1次，也同將調離主管職。

翁男兒子一度闖入警所。（記者徐聖倫翻攝）

警方將翁男的人馬一一逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

警方將翁男等12人移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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