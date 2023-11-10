壓鑄工廠釀空污又不甩停工令 偷做4年不法獲利超過1億

警方前往吳男（左一）的工廠查緝。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/10 17:05

〔記者王冠仁／台北報導〕70歲吳姓男子在新北市八里區經營一家壓鑄工廠，負責鑄造各式金屬製品，但其工廠因為沒有取得固定污染源操作許可證，在2019年就被新北市環保局勒令停工。不過，吳依然偷偷開工，持續污染空氣，保七總隊獲報，昨天前往查緝，粗估吳被勒令停工至今的不法獲利超過1億元。

警方調查，吳姓男子經營的壓鑄工廠位在新北市八里區，由於其廠房運作時會排放具惡臭的有害氣體，過去遭人檢舉，新北市環保局調查後，在2019年6月勒令停工。

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不過，吳不甩停工命令，私底下依然持續買進原物料，繼續偷偷營業、出貨。

保七總隊刑事大隊接獲線報、派員布線蒐證，發現吳經營的工廠不僅沒有取得固定污染源操作許可證，也不遵守停工命令，依然在進行鑄造工作。

警方在昨天會同移民署新北市專勤隊、新北市環保局重案組登門查緝，逮捕吳與4名外籍移工，查扣壓鑄機10台、帳冊等證物，經環保人員粗估，吳被勒令停工至今的不法獲利超過1億元。

保七總隊呼籲，公私場所具有經中央主管機關指定公告之固定污染源，未依相關規定取得設置、變更或操作許可證，而逕行設置、變更或操作，即屬違規。民眾如有發現違反空氣污染防制法情形，請向保七總隊檢舉，警方將全力查緝不法犯罪。

警方前往吳男的工廠查緝。（記者王冠仁翻攝）

警方前往吳男（左一）的工廠查緝。（記者王冠仁翻攝）

警方前往吳男的工廠查緝。（記者王冠仁翻攝）

警方前往吳男的工廠查緝。（記者王冠仁翻攝）

警方前往吳男的工廠查緝。（記者王冠仁翻攝）

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