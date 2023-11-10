社區3家窗戶被鋼珠彈射破 2少年「只是好玩」試空氣槍送辦

警方調電梯閱監視器，鎖定2名少年犯案。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/10 14:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市五股區一處社區大樓遭不明人士持空氣槍攻擊，3住戶窗戶被射破，蘆洲警分局獲報立案調查，經過1個月蒐證，鎖定2名未成年少年，昨日將2名少年逮捕歸案，少年向警供稱，「只是好玩」，此話一出讓警方直搖頭，少年完全沒想到傷到人怎麼辦。警詢後，依毀損罪嫌將2人移送少年法庭。

據了解，上月11日下午2時許，同為17歲的潘姓、盧姓2名少年相約潘少位於五股區五福路住處，盧少亮出他的空氣手槍現寶，2人於是決定到頂樓試槍，而2人不是對著天空打，而是對著樓下亂射一通，打完所有鋼珠彈才心滿意足地乘電梯下樓。

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有住戶隔日發現自家窗戶破裂，地板上還有鋼珠彈，嚇得向警方報案，警方獲報趕緊立案搜查，經查一共有1樓的3戶家中窗戶被鋼珠彈射破，於是經過近1個月調閱監視器，排查社區所有住戶，最終鎖定潘、盧2人。

昨日警方前往潘少家中，潘少一臉驚恐，面對警方詢問，潘少承認就是他開的槍，也供出一起試槍的盧少，2人被警方帶回警所筆錄，同時空氣槍、鋼珠彈也被警方扣回。警詢時，2人皆承認犯案，供稱都是為了「好玩」，不知道有打到住戶，警詢後依法將2名少年送辦。

警方扣回空氣手槍。（記者徐聖倫翻攝）

住戶玻璃被鋼珠彈打破。（記者徐聖倫翻攝）

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