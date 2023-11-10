為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

社區3家窗戶被鋼珠彈射破 2少年「只是好玩」試空氣槍送辦

警方調電梯閱監視器，鎖定2名少年犯案。（記者徐聖倫翻攝）

警方調電梯閱監視器，鎖定2名少年犯案。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/10 14:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市五股區一處社區大樓遭不明人士持空氣槍攻擊，3住戶窗戶被射破，蘆洲警分局獲報立案調查，經過1個月蒐證，鎖定2名未成年少年，昨日將2名少年逮捕歸案，少年向警供稱，「只是好玩」，此話一出讓警方直搖頭，少年完全沒想到傷到人怎麼辦。警詢後，依毀損罪嫌將2人移送少年法庭。

據了解，上月11日下午2時許，同為17歲的潘姓、盧姓2名少年相約潘少位於五股區五福路住處，盧少亮出他的空氣手槍現寶，2人於是決定到頂樓試槍，而2人不是對著天空打，而是對著樓下亂射一通，打完所有鋼珠彈才心滿意足地乘電梯下樓。

有住戶隔日發現自家窗戶破裂，地板上還有鋼珠彈，嚇得向警方報案，警方獲報趕緊立案搜查，經查一共有1樓的3戶家中窗戶被鋼珠彈射破，於是經過近1個月調閱監視器，排查社區所有住戶，最終鎖定潘、盧2人。

昨日警方前往潘少家中，潘少一臉驚恐，面對警方詢問，潘少承認就是他開的槍，也供出一起試槍的盧少，2人被警方帶回警所筆錄，同時空氣槍、鋼珠彈也被警方扣回。警詢時，2人皆承認犯案，供稱都是為了「好玩」，不知道有打到住戶，警詢後依法將2名少年送辦。

警方扣回空氣手槍。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回空氣手槍。（記者徐聖倫翻攝）

住戶玻璃被鋼珠彈打破。（記者徐聖倫翻攝）

住戶玻璃被鋼珠彈打破。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不滿汽車警報器干擾睡覺 男持空氣槍射凹Lexus轎車
2020/10/31 08:55

不滿汽車警報器干擾睡覺 男持空氣槍射凹Lexus轎車
不滿分手 拿空氣槍掃射前女友 逼她自挖肉裡鋼珠彈
2018/03/23 06:00

不滿分手 拿空氣槍掃射前女友 逼她自挖肉裡鋼珠彈

桃園新站400米首發指標 合雄新站
兩男拿空氣槍趕鳥 鳥沒打到反自射傷右肩
2017/10/20 11:32

兩男拿空氣槍趕鳥 鳥沒打到反自射傷右肩
開車玩寶可夢引行車糾紛 男開槍挑釁被逮
2016/11/28 16:48

開車玩寶可夢引行車糾紛 男開槍挑釁被逮

抽血見「結凍豬油」？醫曝調節血脂僅靠一招
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播