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非法處理675噸廢棄物賺暴利逾億元！9家公司、25人被起訴

桃園地檢署依違反廢棄物清理法將吳姓男子等25人與9家公司提起公訴。（記者周敏鴻攝）

桃園地檢署依違反廢棄物清理法將吳姓男子等25人與9家公司提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2023/11/10 12:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕吳姓男子經營有甲級處理廠證照的廢棄物清理公司，涉嫌結合下游公司以利用假聯單不實申報、虛開已妥善處理文件手法，收受上游化工集團氫氟酸廢液、強酸鹼廢液、固體廢棄物、黏稠廢液後，未合法處理，而以廢五金熔煉爐充當焚化爐，焚化有害事業廢棄物，而不及焚化的廢液則貯存在承租來的倉庫，嚴重危害生態，桃園地檢署調查，吳男等人共已處理675噸廢棄物，今依廢棄物清理法，將吳男等25人、9家公司提起公訴，並聲請沒收不法所得1億餘元。

2017年間，桃檢偵辦起訴污泥與廢液非法棄置倉庫案，持續溯源後，因部分廢液流向吳男經營的公司，而發現吳男收受上游化工集團的廢液後，再結合下游的其他廢棄物清除公司，以廢五金熔爐焚化廢液，賺取暴利。

檢方說，吳男還曾將廢液焚化後產生含戴奧辛的集塵灰等有害事業廢棄物，由下游公司透過非法仲介轉交給水泥製品廠，集塵灰製成800立方公尺的廢棄物水泥磚，供一般景觀工程使用。總計吳男等人處理的有害或一般事業廢棄物高達675噸，不法獲利逾1億元。

檢方認為，吳男等人以合法掩護非法、上下游相互掩飾，致有害事業廢棄物脫離管制、流竄全台，造成的污染難以估算，吳男等人為了私利，轉嫁廢棄物處理成本由全民埋單，漠視環境保護的重要性，已依廢棄物清理法將吳男等人與相關公司提起公訴，並請求法院沒收不法所得、具體求處重刑，以示重懲。

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