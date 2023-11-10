家暴男想帶走兒子 岳父、老婆聯手阻擋大戰兩回合

葉男爭孩子和岳父、妻子上演全武行，被檢方起訴。示意圖。（資料照）

2023/11/10 10:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕有多次家暴紀錄的葉姓男子和妻子黃女分居後，他想從娘家帶小孩回新竹老家生活遭拒，葉男竟直闖岳家，拿螺絲起子撬開房門，與黃女和岳父發生肢體衝突，雙方互控傷害罪，檢方認為黃女和黃父為了保護孩子安全才出手，不構成犯罪，反而是葉男出手傷人和撬壞房門，依傷害及毀損罪將他起訴。

檢方指出，黃女和葉男結婚後，發現葉男有暴力傾向，兩人發生衝突時，葉男還嗆聲要殺死黃女，黃女除了聲請保護令外，更帶著未成年的孩子逃回娘家，娘家人也力挺黃女，但也不想剝奪葉男探視孩子的權利，只要葉男去看小孩，就會安排他住透天三樓的房間。

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去年11月5日晚間，葉男再度前往黃女家探視孩子，岳父招呼他進門後，葉男直闖黃女和孩子居住的2樓房間，黃女說孩子已睡，請葉男明早再看，拒絕開門讓葉男進入，葉男火大，吼著要帶孩子回新竹，於是拿出螺絲起子撬開房門。

黃女見狀尖叫「爸爸救我」，黃父趕去查看時，葉男已把房門打開，黃父和黃女一把拉住葉男不讓他靠近小孩，結果3人打成一團，葉男見事不可成，只好離開黃男；同月19日中午，葉男再度要接小孩，黃父和黃女拒絕，雙方雖未再發生肢體衝突，但惹來黃男不快，直接報警提告傷害和強制罪，黃父和黃女也反告葉男傷害和毀損罪。

檢方偵查時，黃家父女和葉男都各自述說對方不是，檢方認為，黃女和黃父為了保護小孩，與葉男發生肢體衝突，雖造成葉男受傷，但不構成傷害罪，加上親權屬民事爭議，不讓葉男看小孩也不構成強制罪，因此處分黃家父女不起訴；至於葉男撬壞房門和打傷黃家父女部分，檢方則認為事證明確，偵結後依法起訴葉男。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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