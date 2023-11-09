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有沒話想對陳零九說？JPEX台灣首席合夥人交保 神情凝重拒答

今晚7時許，張東穎在親友替其辦保後，離開台北地院。（記者錢利忠攝）

今晚7時許，張東穎在親友替其辦保後，離開台北地院。（記者錢利忠攝）

2023/11/09 20:09

〔記者錢利忠／台北報導〕在港、台有高知名度的加密貨幣交易所JPEX爆發出金困難及轉移資產爭議，包括陳零九在內，港、台多位藝人捲入風波。台北地檢署昨天（8日）9路搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張東穎等4人，訊後依涉犯銀行法、洗錢等罪，將張東穎、講師施瑀聲押禁見；台北地院今天裁定張東穎、施瑀聲各以150萬、50萬元交保，張東穎另限制出境及出海。

今晚7點左右，張東穎在親友替他辦保後，離開台北地院，面對記者追問，有沒有什麼話想對陳零九說？他臉色凝重，始終不發一語。

其他被告還包括業務劉建甫，以5萬元交保；JPEX台灣登記負責人牛耿晟則獲請回。

陳零九曾擔任JPEX的台灣區代言人，繼JPEX爆出出金困難等爭議事件後，今年10月2日，陳零九曾被調查局台北市調查處及北檢，以證人身分約談，檢調也從陳零九的相關證述中，循線掌握JPEX在台灣的幕後團隊，昨天展開搜索及約談。

陳零九今年7月底已與JPEX結束代言關係，他也掏出其百分之15、據傳達上千萬元的資產投資，檢調原認定陳零九也是投資失利的受害者之一，以證人身分將他請回，不過，有台灣的投資人因相信陳零九的代言，參與使用JPEX，最後血本無歸，對陳零九提告，他也因此即將從證人改列被告。

今年9月，香港證監會點名JPEX違反監管規定，該平台隨即爆發出金困難及轉移資產等詐欺爭議，超過2000人向港警報案，涉詐金額估達15億港幣，折合台幣約61億餘元；今年9月26日至28日，香港與澳門警方展開聯合查緝，累計已凍結該平台將近1億港元資金，港星張智霖曾擔任該平台的香港品牌大使，今年9月21日也被港警請去協助調查。

張東穎交保後離開台北地院，面對記者追問，有沒有什麼話想對陳零九說？他臉色凝重，始終不發一語。（記者錢利忠攝）

張東穎交保後離開台北地院，面對記者追問，有沒有什麼話想對陳零九說？他臉色凝重，始終不發一語。（記者錢利忠攝）

張東穎面對記者追問，始終不發一語。（記者錢利忠攝）

張東穎面對記者追問，始終不發一語。（記者錢利忠攝）

講師施瑀50萬元交保。（記者錢利忠攝）

講師施瑀50萬元交保。（記者錢利忠攝）

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