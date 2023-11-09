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彰化「雨衣阿飄」抓到犯人了 縣議員：證明世界沒鬼

彰化「雨衣阿飄」造成人心紛擾，北斗警分局今天宣布破案。（民眾提供）

彰化「雨衣阿飄」造成人心紛擾，北斗警分局今天宣布破案。（民眾提供）

2023/11/09 12:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣溪州鄉聖田宮日前出現「雨衣阿飄」讓網路炒翻天，北斗警分局今天宣布破案，證實為鐘姓男子將充滿氫氣雨衣放在馬路隨風飄盪所為。縣議員賴清美表示，感謝員警抓到兇手，這也證明世界沒鬼，一切都是心中所生出來的。

賴清美今天在縣政質詢指出，非常感謝警方抓到「雨衣阿飄」，因為彰化縣沒有火化場，告別式都是辦在一大清早，因此，縣議員都要很早就起來參加公祭。在看到「雨衣阿飄」影片後，她自己一早出門跑行程，說真的，也會覺得毛毛的。

賴清美強調，在警方的全力偵辦下，終於讓「雨衣阿飄」破案，原來是鐘姓男子為了好玩，才把輕便雨衣的頭部、手部與底部全部都密封起來再灌入氫氣，再把雨衣拿到馬路上，隨著風來飄上飄下的，讓人第一時間看到影片，真的有夠嚇人的。

賴清美說，警方宣布「雨衣阿飄」破案，證明這世界沒鬼，一切都是心中所生出來的。而犯案的鐘男也將以違反社會秩序維護法，移送彰化地方法院簡易庭裁處。本來她還很煩惱，萬一沒有破案，找出真相，未來其它地方也有其它雷同事件再發生，警方不就疲於奔命，又會造成民眾驚嚇，如今有移送，接受相關法規的制裁，才能避免又有人以「好玩」的名義來造成社會的紛擾。

彰化「雨衣阿飄」抓到人了，縣議員賴清美強調，證明世界沒鬼。（取自彰化縣議會網站）

彰化「雨衣阿飄」抓到人了，縣議員賴清美強調，證明世界沒鬼。（取自彰化縣議會網站）

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