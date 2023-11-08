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桃園檢警查獲首樁總統大選賭盤 下注標的竟是「藍白合不合」

桃園檢警查獲首宗總統大選賭盤，涉案洪姓組頭經檢方聲請羈押，桃園地院裁定准押並禁止接見、通信。（記者余瑞仁攝）

桃園檢警查獲首宗總統大選賭盤，涉案洪姓組頭經檢方聲請羈押，桃園地院裁定准押並禁止接見、通信。（記者余瑞仁攝）

2023/11/08 21:10

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園檢警查獲首樁總統大選賭盤案，洪姓組頭涉嫌在賭博平台開設總統選舉賭盤，下注標的是政壇當前最熱門的「藍白合不合」，檢警昨逮捕洪姓組頭，洪男坦承和賭客約定下注標的與水錢比例，但稱尚未拿到錢，檢警追查時發現洪男有刪除手機訊息的滅證行為，檢察官複訊後今天依違法總統及副總統選舉罷免法，向桃園地院聲押禁見獲准，正追查上游賭盤操盤手。

離明年初的總統大選投票日剩下2個多月，賭盤組頭蠢蠢欲動，桃園檢警接獲線報得知，洪姓男子涉嫌在賭博平台張貼2024總統大選賭盤資訊，下注標的為藍白合不合，吸引眾多賭客詢問，洪男向上游組頭取得選舉賭盤的賠率，並約定水錢比例，再將訊息傳送給賭客下注。

龍潭警分局報請桃園地檢署指揮追查，昨天發動搜索逮捕洪男到案，查扣手機、電腦主機等證物，洪男應訊時坦承接受賭客詢問，也已約定水錢比例，但稱尚未實際接受下注。檢察官複訊後，今天凌晨依電腦網頁截圖、通訊軟體對話紀錄、現場照片等，認為洪男營利意圖，涉犯總統、副總統選舉罷免法第88條及刑法賭博罪，向桃園地院聲請羈押。

桃園地院傍晚開庭審理，法官認為洪男有刪除手機訊息行為，且要求賭客也將訊息收回，且此案仍有共犯未到案，有滅證、串證之虞，考量選舉賭盤將不當影響選舉結果，所涉及的公共利益極為重大，且洪男代理的賭博平台下注金額龐大，為維護社會秩序及公共利益，晚間裁定將洪男羈押，並禁止接見通信。

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