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小貨車路口違規迴轉 騎重機男大生遭拖行捲入車底

彰化縣鹿港鎮發生驚險意外，小貨車違規迴轉，黃牌重機騎士閃避不及撞上，連人帶車遭拖行捲入車底，只有雙腿露出來。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮發生驚險意外，小貨車違規迴轉，黃牌重機騎士閃避不及撞上，連人帶車遭拖行捲入車底，只有雙腿露出來。（民眾提供）

2023/11/08 14:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮昨天發生驚險車禍意外，鄭姓小貨車司機在鹿和路違規迴轉，溫姓男大生騎黃牌重型機車閃避不及撞上，連人帶車遭拖行捲入小貨車車底，只剩雙腿露出來，小貨車司機嚇得停車把溫男拉出來，所幸只有左手掌骨裂與擦挫傷，送鹿港基督教醫院打上石膏就自行離去。

鹿港警分局交通分隊長李柏勳表示，這起意外發生在昨天中午12點多，當時53歲鄭男駕駛自小貨車，因為送完貨之後準備回鹿港市區，就在鹿和路3段200號附近跨越槽化線迴轉，剛好與準備騎車上學的21歲溫男發生碰撞，鄭姓司機宣稱他有緊急煞車，但疑似煞車失靈，小貨車往前停住，就立即下車查看。

警方指出，男大生連人帶車被小貨車拖行並捲入車底，整個上半身與車子都在車子底部，鄭姓司機一下車，見到機車騎士只露出雙腿，馬上把人拉出來，溫男站起來後，先把全罩式安全帽脫下來，隨即靠在小貨車旁，救護車送往鹿基醫院，所幸只有左手掌骨裂與擦挫傷，溫男打完石膏就自行離去。

警方表示，鄭姓小貨車司機與溫姓機車騎士的酒測值均為零，鄭姓司機違規跨越槽化線，將開單告發，可處600元到1800元的罰鍰。呼籲民眾開車要遵守交通規則，在禁止迴轉路段應該要依照規定行駛，才能避免發生意外。

彰化縣鹿港鎮鹿和路昨天發生驚險意外，小貨車違規迴轉，後方黃牌重機騎士（紅圈）閃避不及撞上。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮鹿和路昨天發生驚險意外，小貨車違規迴轉，後方黃牌重機騎士（紅圈）閃避不及撞上。（民眾提供）

黃牌重機騎士閃避不及直接撞上。（民眾提供）

黃牌重機騎士閃避不及直接撞上。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮發生驚險意外，小貨車違規迴轉，後方黃牌重機騎士閃避不及撞上，連人帶車遭拖行捲入車底，司機連忙下車查看把人拉出來。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮發生驚險意外，小貨車違規迴轉，後方黃牌重機騎士閃避不及撞上，連人帶車遭拖行捲入車底，司機連忙下車查看把人拉出來。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮發生驚險意外，小貨車違規迴轉，後方黃牌重機騎士閃避不及撞上，連人帶車遭拖行捲入車底，司機連忙下車查看把人拉出來。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮發生驚險意外，小貨車違規迴轉，後方黃牌重機騎士閃避不及撞上，連人帶車遭拖行捲入車底，司機連忙下車查看把人拉出來。（民眾提供）

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