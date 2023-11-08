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彰化「雨衣阿飄」轉圈圈 真假陷羅生門

雨衣阿飄過馬路。（民眾提供）

雨衣阿飄過馬路。（民眾提供）

2023/11/08 13:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉聖安宮日前出現「雨衣阿飄」，畫面在網路瘋傳，網友分成兩派，有人認為「真阿飄」出來嚇人，也有人認為人為「惡搞假人」，無聊人士刻意以假人罩雨衣產生移動，用怪力亂神博網路流量。但警方展開追查，調閱沿路監視器，卻不見有人「惡搞假人」的畫面，讓這起「雨衣阿飄」增添神秘感。

由於畫面曝光後網路多個社群媒體對「雨衣阿飄」的討論相當熱烈，警方今天再次表示，溪州鄉中山路二段157號聖田宮前，6日夜間疑似有一黃色雨衣於路面飄移，將持續調閱監視器查察有無人為不法情事，相關的法條為，社會秩序維護法第63條第6款、道路交通管理處罰條例第82條1項9款。

此案目前有「兩大疑點」，首先是民眾提供的畫面，有一段「黃色雨衣」攸然騰空飄移轉圈圈，整個動作「一氣呵成」，不像用支撐架罩住雨衣移動的樣子。彰安國中理化老師廖恆彰指出，從科學的角度，有可能是有風從雨衣下方，將雨衣內部灌滿空氣，才會讓雨衣看起來「鼓鼓的」，加上馬路有車子來往，產生微弱的導引氣流，才會造成雨衣在空中飄盪、甚至迴轉的巧合，這種機率相當低。

第二是「警方找不到民眾在現場惡搞假人的畫面」，警方經過調查，發現事發現場正在作人行道的施工，現場應該放著「人形指示假人」，研判有人用黃色雨衣把假人罩住，再用線拉住假人「惡搞」，目的是造成「阿飄游移」的情況，但溪州派出所長吳政坐說，他們昨天到現場已看不到「人形假人」，若有人要「惡稿」，一定要用機車或汽車去拉動，但他們沿路調閱監視器畫面，卻沒有見到相關人「惡搞」的畫面，以致案子陷入「羅生門」，為以正視聽，他們也希望有目睹此情況的民眾提供更多的影像供警方參考。

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